 Polizei zu Trump-Äußerung: „Wir tolerieren kein Zusammenschlagen von Gefangenen“

Suffolk County Die Polizeibehörde gab die Stellungnahme heraus, nachdem Trump über Bemühungen gesprochen hatte, gegen illegale Einwanderung und Gewaltverbrechen vorzugehen. (Foto: AFP)

WashingtonDie Polizeibehörde in einem Bezirk des US-Staats New York hat einen offenbar von US-Präsident Donald Trump befürworteten härteren Umgang mit Verdächtigen abgelehnt. Sie habe strenge Regeln und Verfahrensweisen für die Behandlung von Gefangenen, teilte die Polizeibehörde von Suffolk County am Freitagabend (Ortszeit) mit. „Wir tolerieren ein Zusammenschlagen von Gefangenen nicht und werden es nicht tun.“

Die Polizeibehörde gab die Stellungnahme heraus, nachdem Trump im Suffolk County Community College über Bemühungen gesprochen hatte, gegen illegale Einwanderung und Gewaltverbrechen vorzugehen. Während der Rede äußerte sich Trump herablassend über die Polizeipraxis, die Köpfe von Verdächtigen zu schützen, wenn diese in Streifenwagen gesteckt werden.