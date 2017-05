Präsident Moon Jae-in : „Wir sind uns der Besorgnisse Chinas bewusst“

Datum: 11.05.2017 15:05 Uhr

Die mögliche Stationierung eines US-Raketenabwehrsystems in Südkorea hatte zu Differenzen mit China gesorgt. Südkoreas Präsident Moon Jae In ist sich indes der Besorgnisse Chinas bewusst und will die Thematik besprechen.