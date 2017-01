In Frankfurt demonstrieren 2000 Menschen

Unterstützt wurden die US-Demonstranten durch Kundgebungen in Dutzenden anderen Ländern, wo am Samstag ebenfalls Tausende Menschen gegen Trump auf die Straße gingen. In Deutschland gab es den größten Protestzug in Frankfurt am Main, wo mehr als 2000 Menschen durch die Innenstadt zogen. Bei dem „Women's March“ demonstrierten sie für die Rechte von Frauen und Minderheiten und für gesellschaftliche Vielfalt. In Berlin versammelten sich einige Hundert Frauen und Männer vor der US-Botschaft. Der Ableger der Demokratischen Partei für im Ausland lebende US-Amerikaner (Democrats Abroad) hatte die Demonstration angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die Demonstrantinnen riefen „No justice, no peace“ oder „I'm a feminist“. Auf Plakaten standen Sprüche wie „Trump ist kein Berliner“.

In München zogen rund 600 Menschen vom US-Generalkonsulat bis in die Innenstadt. In Heidelberg protestierten rund 500 Menschen für gesellschaftliche Vielfalt. Nach Angaben der Polizei verliefen alle Protestzüge friedlich.

In Prag hielten einige Hundert Menschen aus Solidarität mit den Frauen in der US-Hauptstadt eine Kundgebung ab. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt schwenkten sie auf dem Wenzelsplatz Porträts von Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie Banner, auf denen „Das ist nur der Anfang“ geschrieben stand. Organisatorin Johanna Nejedlova sagte: „Wir sind besorgt über die Art und Weise, in der einige Politiker reden, vor allem während des amerikanischen Wahlkampfes.“

Trump traf derweil zu einen Blitzbesuch in der Zentrale des CIA in Langley ein. Er hatte sich in den vergangenen Wochen wiederholt mit der Geheimdienstgemeinde angelegt. So äußerte er starke Zweifel an ihrer Einschätzung, nach der Moskau gezielt versucht hat, die US-Wahl zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Auf seiner jüngsten Pressekonferenz in der vergangenen Woche warf er den Geheimdiensten im Zusammenhang mit durchgesickerten Informationen eine gezielte Kampagne im Nazi-Stil vor.

US-Präsident Donald Trump: Antrittsbesuch beim CIA. In heikler Mission: Auslandsgeheimdienst CIA und Präsident Donald Trump stehen sich nicht gerade freundlich gegenüber. Zuletzt waren sie wegen Russland und dessen Rolle in den US-Wahlen aneinandergeraten. Ein Besuch am Samstagnachmittag sollte das gegenseitige Vertrauen wieder herstellen. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

Die CIA ist zurzeit ohne einen festen Chef, ihr bisheriger Direktor John Brennan, den Trump in Tweets auch persönlich angegriffen hatte, trat mit dem Amtsende von Präsident Barack Obama zurück. Eine Bestätigung des von Trump für die Nachfolge nominierten republikanischen Abgeordneten Mike Pompeo durch den Senat hat sich wegen Einsprüchen eines Demokraten verzögert. „Ich stehe so hinter euch“, versprach der Präsident dann am Samstagnachmittag. Der radikalislamische Terrorismus müsse ausgelöscht werden, wiederholte er seine Aussage vom Vortag vor rund 400 Angestellten des US-Auslandsgeheimdienstes.