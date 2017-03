 Präsidentschaftskandidat Fillon: „Ich werde mich nicht zurückziehen“

Francois Fillon Von den Ermittlungen der Justiz lässt sich Fillon nicht beeindrucken. Er bleibt bei seiner Präsidentschaftskandidatur. (Foto: AP)

ParisTrotz einer Vorladung durch Ermittlungsrichter bleibt der französische Konservative François Fillon Präsidentschaftskandidat. „Ich werde nicht nachgeben“, sagte er am Mittwoch bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz in Paris. „Ich werde mich nicht zurückziehen.“

Er sei wegen des Verdachts der Scheinbeschäftigung seiner Frau von Ermittlungsrichtern vorgeladen worden, so Fillon. Es solle ein Verfahren gegen ihn eingeleitet werden und er damit offiziell als Beschuldigter eingestuft werden. Das sei seinem Anwalt mitgeteilt worden. Er weise die Vorwürfe weiter zurück. Fillons Frau Penelope hatte jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin für ihren Mann gearbeitet.

Die Justiz prüft den Verdacht einer Scheinbeschäftigung von Fillons Frau Penelope, sie ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf Hinterziehung öffentlicher Mittel. Fillon galt lange als Favorit für die Wahl, die Vorwürfe hatten seinen Wahlkampf aber schwer belastet und ihn in den Umfragen zurückfallen lassen. Am Mittwochmorgen hatte Fillon überraschend einen Wahlkampfauftritt abgesagt. Wahlkampfhelfer und Parteianhänger wurden auf der Landwirtschaftsmesse Salon d'Agriculture am Mittwoch erst in letzter Minute informiert.

Die Justiz ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf Hinterziehung öffentlicher Mittel. Am Freitag war das Verfahren in die Hände von Ermittlungsrichtern gelegt worden.

Die Zeitung „Le Canard Enchaîné“ hatte berichtet, Penelope Fillon habe über einen Zeitraum von 15 Jahren im Parlament 830.000 Euro verdient. Fillon hatte zunächst erklärt, er werde sich aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurückziehen, sollte er angeklagt werden. Später sagte er jedoch, er sei entschlossen, die Wähler über sein Schicksal entscheiden zu lassen.