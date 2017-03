Abgeordnete ohne Immunität Das Europäische Parlament hat die Immunität der rechtsextremen Abgeordneten und französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen aufgehoben. Ihr wird vorgeworfen, illegale Gewaltbilder bei Twitter verbreitet zu haben. Darauf stehen in Frankreich bis zu drei Jahre Haft. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

BrüsselDas EU-Parlament hat am Donnerstag die Immunität der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen aufgehoben. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit für den Schritt, der Ermittlungen gegen die Vorsitzende des rechtsextremen Front National in ihrem Heimatland ermöglicht.

Le Pen wird vorgeworfen, im Jahr 2015 auf Twitter Fotos von Gewalttaten der Extremistenmiliz IS gepostet zu haben. Die Verbreitung von Gewaltbildern ist in Frankreich eine Straftat, die mit bis zu drei Jahren Haft und 75.000 Euro geahndet werden kann. Die parlamentarische Immunität hat Le Pen bislang vor der Strafverfolgung geschützt. Le Pen führt Umfragen zufolge in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl, würde aber in der Stichwahl klar unterliegen.