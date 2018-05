Präsidentschaftswahl 2016 Trump fordert Untersuchung zu angeblicher FBI-Überwachung seines Teams

New YorkDer US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag zum verbalen Rundumschlag gegen den US-Justizapparat ausgeholt. Der Republikaner forderte per Twitter eine Untersuchung, die herausfinden soll, ob die Bundespolizei FBI oder das US-Justizministerium seine Präsidentschaftskampagne im Jahr 2016 aus politischen Gründen ausspioniert haben - und ob diese Überwachung von Mitgliedern der Obama-Regierung angeordnet wurde.

Das US-Justizministerium soll diesen Vorwürfen nun auf den Grund gehen. Am Montag will Trump offiziell eine Untersuchung beantragen. Das heißt, dass der Präsident das Ministerium dazu bewegen will, eine politisch motivierte Untersuchung über sich selbst durchzuführen.

„Ich fordere hiermit und werde dies morgen offiziell tun, dass das Justizministerium prüft, ob das FBI/DOJ die Trump-Kampagne für politische Zwecke infiltriert oder überwacht hat - und ob solche Forderungen oder Anträge von Leuten innerhalb der Obama-Regierung gestellt wurden!“ schrieb der US-Präsident auf Twitter.

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes - and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!