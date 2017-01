Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Man will uns die Wahlkampagne stehlen!“

„Man will uns die Wahlkampagne stehlen!“ erregte sich einer von Fillons Sprechern am Dienstag. Sein Kampagnenleiter Patrick Stefanini sagte vor Journalisten: „Viele Franzosen werden sich fragen, ob denn auch andere Abgeordnete, die möglicherweise dasselbe Interesse der Justiz wecken, so behandelt werden wie François Fillon.“ Auf die Frage, wen er damit meine, wollte Stefanini nicht antworten: „Ich habe nur von den Franzosen gesprochen, die sich diese Frage stellen werden.“

Zum letzten Mal hat Fillon seine Frau wohl wieder aus der Parlamentskasse bezahlt, als er 2012 das Amt des Premierministers verlassen musste und Abgeordneter von Paris wurde. Monatlich überwies er ihr 5000 Euro. Im Herbst 2013, also über ein Jahr, nachdem er sein Pariser Abgeordnetenmandat gewann, habe er gemerkt, dass er sie eigentlich nicht mehr als Assistentin brauche, „um die Verbindung zu meinem früheren Wahlkreis im Département Sarthe“ zu halten, erläuterte Fillon am vergangenen Sonntag in einem Interview. Das wäre keine besonders schnelle Reaktion gewesen.

Der Canard vermutet denn auch einen ganz anderen Zusammenhang: Im Herbst 2013 trat ein Gesetz ein Kraft, das alle Abgeordneten zwingt, auch den Verdienst ihrer Ehepartner zu veröffentlichen. „Fillon hat im letzten Moment die Reißleine gezogen“, schreibt das Blatt in seiner neuen Ausgabe.

Auch die Kinder des Kandidaten der konservativen Republikaner haben Honorare aus der Staatskasse erhalten. Fillon selber sagte am 27. Januar, dass er als Senator einmal zwei seiner Kinder für eine juristische Beratung bezahlt habe. Die Wochenzeitung beziffert die fragliche Summe auf 84.000 Euro.

Während alle Parteien auf den mutmaßlichen Skandal reagieren und Fillon auffordern, Beweise vorzulegen, ist eine Formation auffällig still: die rechtsradikale Front National. Das ist kein Wunder. Die Partei hat einen eigenen handfesten Skandal, der zudem nachgewiesen ist. So sehr die Rechtspopulistin die Europäische Union verachten mag – ihr Geld nimmt sie gerne. Auch dann, wenn es mit den Vorschriften nicht im Einklang steht.

Die Vorsitzende Marine Le Pen, Abgeordnete des Europäischen Parlaments, ließ von der Volksvertretung eine Mitarbeiterin bezahlen, die laut Nachforschungen des EP tatsächlich für die Partei tätig war. Sie habe das Büro der Parteichefin geleitet. Zudem beschäftigte Le Pen eine Zeitlang ihren Lebenspartner Louis Aliot als Assistenten. Den Vorschriften des Parlaments nach ist das strikt untersagt.

Am Dienstag forderte das EP Le Pen auf, bis spätestens Mitternacht 300.000 Euro zurück zu zahlen. Andernfalls würden ihr die Hälfte der Diäten und sämtliche Zulagen gestrichen.