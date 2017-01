Viele Franzosen haben schlechte Meinung über Fillon

Der deutsch-französische Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit sagte im Radio Europe 1: „Hört auf, uns etwas vorzumachen, ihr könnt überhaupt nicht mehr zusammenarbeiten.“ Die Sozialisten würden jetzt als Partei zerfallen, prophezeite der frühere Europa-Abgeordnete, der sich Macron angenähert hat.

François Fillon versuchte mit einer großen Kundgebung in Paris, die am Sonntag zeitgleich mit dem zweiten Wahlgang der Sozialisten stattfand, seine lahmende Kampagne wieder in Schwung zu bringen. Die Enthüllung der Wochenzeitung Le Canard Enchainé, Fillon habe seine Frau Penelope jahrelang als fiktive Assistentin von der Nationalversammlung bezahlen lassen, hat dem Konservativen schwer zugesetzt. Seine Popularität sackte um 16 Prozentpunkte ab, mittlerweile haben sechs von zehn Franzosen eine schlechte Meinung über ihn. Am Sonntag legte die auf investigativen Journalismus spezialisierte Webseite Mediapart nach: Fillon habe in seiner Zeit als Senator Mittel, die für die Entlohnung von Mitarbeitern bestimmt waren, teilweise in die eigene Tasche gesteckt.

Fillon bemühte sich am Sonntag, aufkommende Zweifel in der eigenen Partei an den Erfolgschancen seiner Kandidatur zu zerstreuen. „Nichts wird uns erschüttern, diejenigen, die uns angreifen, werden sehen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind“, rief er Tausenden Anhängern zu. Auch fünf Tage nach den ersten Enthüllungen legte Fillon aber keine Belege dafür vor, dass seine Frau tatsächlich angestellt war. Sie selber hatte in der Vergangenheit stets gesagt, sie halte sich „fern von den politischen Aktivitäten meines Mannes“.

Die Zweifel an der Aufrichtigkeit Fillons machen die ohnehin spannende und offene Präsidentschaftswahl noch ein Stück unberechenbarer. Demoskopen wagen derzeit keine klare Voraussage, wer es von den Kandidaten in die Stichwahl am 7. Mai schaffen wird. Auf der äußersten Linken zeichnet sich nach dem Vorwahlsieg von Hamon ein harter Kampf zwischen ihm und dem mit den Kommunisten verbündeten Linksaußen Jean-Luc Mélenchon ab. Beide wollen die harte Linke alleine repräsentieren, doch keiner von beiden will zurückziehen. Mélenchon wurde bislang mit rund 15 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang gehandelt. Hamons Sieg hat das Blatt gewendet: Eine erste Umfrage sieht ihn bei 15 Prozent und Mélenchon nur noch bei zehn Prozent.