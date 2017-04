Le Pen hat die treueste Wählerschaft

Derzeit sieht also viel danach aus, dass zwei Kandidaten in die Stichwahl kommen werden, die keiner der die Fünfte Republik dominierenden politischen Bewegungen – der Linken und der Rechtskonservativen – angehören. Bei einer Diskussion am Samstag räumte ein Vertreter der Konservativen ein, die Franzosen befänden sich „in einer Durchgangsschleuse zur Veränderung des Parteiensystems“.

Fillon und seine Anhänger haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie von einem Effekt der „versteckten Stimmen“ profitieren könnten. Das soll bedeuten, dass hunderttausende Franzosen sich am Sonntag zwar für den konservativen Kandidaten entscheiden werden, dies aber den Meinungsforscher nicht sagen wollen. Die Demoskopen allerdings glauben nicht wirklich an diesen Effekt, weil mittlerweile viele Umfragen per Internet oder am Telefon durchgeführt werden und man nicht einem Befrager gegenüber sitzt, dem gegenüber es so etwas wie Scham über die Finanzskandale von Fillon geben könnte.

„Dieser angebliche Effekt des versteckten Votums für Fillon ist eine reine Fiktion“, sagte Benjamin Griveaux, Sprecher und engster Berater von Marcon, dem Handelsblatt. Es sei sogar so, dass die Demoskopen die Brutto-Umfragewerte für Fillon vorsichtshalber in ihren Endberechnungen hochsetzten, um eine theoretisch mögliche Unterschätzung auszugleichen. Griveaux rechnet nicht mehr mit einem Durchbruch zugunsten von Fillon, weil dessen Kampagne zum Stillstand gekommen sei: „Vor Ort machen die Konservativen keinen Wahlkampf für ihn, wenn Sie aber keinen Wahlkampf machen, gewinnen Sie auch keine Wahl“.

Wichtige Kandidaten der französischen Präsidentenwahl Marine Le Pen Die Rechtspopulistin von der Front National (FN) vertritt radikale Positionen im Hinblick auf Europa und Ausländer. In Umfragen für die erste Wahlrunde im April liegt die 48-Jährige seit Wochen vorne, zuletzt kam sie auf Werte zwischen 26 und 28 Prozent.

François Fillon Der Spitzenkandidat der bürgerlichen Rechten galt lange als Favorit der Wahl. Doch wegen der Affäre um den Parlamentsjob seiner Frau verlor der 62-Jährige Sympathiepunkte. Nach aktuellen Umfragen liegt er bei etwa 20 Prozent - und muss damit um den Einzug in die entscheidende Stichwahl zittern. Die französische Justiz prüft Vorwürfe, wonach Fillons Frau nur zum Schein als seine parlamentarische Mitarbeiterin angestellt war. Fillon wies die Vorwürfe mehrfach zurück.

Emmanuel Macron Der Politjungstar positioniert sich weder links noch rechts. Über Wochen war der unabhängige Bewerber, früher Wirtschaftsminister unter Präsident François Hollande, im Aufwind. Doch umstrittene Äußerungen über Frankreichs Kolonialvergangenheit brachten den 39-Jährigen zuletzt in Bedrängnis. In Umfragen liefert er sich derzeit ein enges Rennen mit Fillon um den Einzug in die Stichwahl. Konservative werfen Macron vor, das Programm für den glücklosen Sozialisten Hollande gemacht zu haben. Hollande tritt nicht mehr an.

Benoît Hamon Der 49 Jahre alte Ex-Bildungsminister setzte sich in einer Vorwahl als Spitzenkandidaten der angeschlagenen Sozialisten durch. Er will mit der Hollande-Ära brechen und einen neuen Kurs einschlagen, bei dem grüne Themen eine wichtige Rolle spielen. Er gilt zurzeit als „vierter Mann“ bei der Wahl.

Jean-Luc Mélenchon Mit 65 Jahren ist der Linkenführer der älteste unter den wichtigen Kandidaten. Der von der kommunistischen Partei (PCF) unterstützte Anwärter könnte laut Umfragen bei der ersten Runde etwas mehr zehn Prozent der Stimmen erhalten. Mélenchon gilt als brillanter Redner und ist ein harter Kritiker der deutschen Sparpolitik.

Der Macron-Vertraute will den Tag nicht vor dem Abend loben, räumt aber ein, dass die Wahl noch offen ist. Dennoch scheint er zuversichtlich: „Wir gehen davon aus, dass die Werte für Macron solide sind, in den letzten Wochen ist es uns gelungen, die Wähler an ihn zu binden, das war unser wichtigstes Anliegen und ist durch den Wahlkampf vor Ort sehr gut vorangekommen.“

Auch der Front National scheint sich auf ein Duell Macron-Le Pen einzustellen. „Nach dem bedauernswerten Anschlag vom Donnerstag rückt der Kampf gegen den Terror und gegen den radikalen Islamismus wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit“, sagt Front National-Generalsekretär Nicolas Bay dem Handelsblatt.

„Und im Hinblick darauf gibt es Kandidaten, die glaubwürdiger sind als andere, vor allem Marine Le Pen“. Bay verweist darauf, dass seine Parteichefin seit Monaten in allen Umfragen auf dem ersten oder zweiten Platz liege und gleichzeitig die treueste Wählerschaft aufweise.

Mélenchon kann sich für die Endrunde qualifizieren

Doch aus den Umfragen geht auch hervor, dass sie gegen alle denkbaren Gegner im zweiten Wahlgang verlieren würde. „Zunächst muss man einmal sehen, dass sie auf ein sehr hohes Stimmenniveau kommt – in allen denkbaren Fällen 40 Prozent oder mehr“, erläutert der FN Generalsekretär. „Außerdem bilden sich die Franzosen für die zweite Runde der Wahl noch einmal eine neue Meinung, und da wird eine große Rolle spielen, das so gut wie niemand eine Wiederholung der Präsidentschaft von François Hollande wünscht.“ Das werde sich laut Bay gegen Ex-Wirtschaftsminister Macron auswirken: „Der hat versucht, seine politische Vergangenheit auszuradieren, aber er bleibt doch die Verlängerung und Fortsetzung von Hollande.“

In den vergangenen drei Wochen war die Möglichkeit aufgetaucht, dass der Linksaußen Mélenchon sich für die Stichwahl qualifizieren könne. Kurz vor der Wahl liegt er aber hinter dem Führungstrio, sein Aufstieg ist gestoppt. Auch seine Sprecherin Raquel Garrido kann keine überzeugenden Argumente dafür anführen, dass es ihm doch noch gelingen sollte, sich für die Endrunde zu qualifizieren.

Sollte es zur Stichwahl zwischen Macron und Le Pen kommen, werde Mélenchon sich für keinen der beiden aussprechen. Wähler, die auf jeden Fall die Rechtsextreme verhindern wollen, wissen damit, woran sie sind: Auf Mélenchon können sie nicht zählen.