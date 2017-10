Warum sich Geschichte wiederholt

So verstärken sich nur Spekulationen, dass sie vom Kreml selbst als Kandidatin aufgestellt wurde anstelle des unbequemen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny, der seit Monaten mit Protestaktionen seine Teilnahme an der Wahl erzwingen will. „Der einzige Sinn hinter der Nominierung Xjuschas [Kosename für Xenia – die Redaktion] ist es, die bittere Pille der Nichtzulassung Nawalnys zu versüßen – so nach dem Motto: „Ihr Liberalen habt doch immer noch einen Kandidat“, kommentierte beispielsweise der frühere Vizeenergieminister Wladimir Milow.

Tatsächlich erteilte der Kreml nach langem Schweigen den Ambitionen Nawalnys nach Bekanntwerden der Kandidatur Sobtschaks eine endgültige Absage. Peskow begründete das Verbot mit einer umstrittenen Vorstrafe des Oppositionellen.

Gewissermaßen wiederholt sich damit Geschichte, denn auch 2012 wurde aus dem liberalen Lager ausgerechnet eine der unbeliebtesten Figuren als Herausforderer Putins zugelassen: Damals durfte Michail Prochorow antreten, der als Oligarch ohnehin eine Reizfigur für viele Russen war – und zudem zuvor nicht durch politische Ambitionen, sondern durch einen Callgirl-Skandal im französischen Courchevel bei seinen Landsleuten Bekanntheit erlangte.

Dass ausgerechnet die als freizügig geltende Sobtschak nun als Feigenblatt herhalten soll, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Schließlich sind auch die übrigen Kandidaten offensichtlich keine echten Herausforderer, wenn Putin antritt: Der Nationalpopulist Wladimir Schirinowski (71) hat seit 1991 an fünf Präsidentenwahlen teilgenommen (bestes Ergebnis 2008: 9,35 Prozent), Kommunistenführer Gennadi Sjuganow (73) viermal (bestes Ergebnis 1996: 40,31 Prozent in der Stichwahl gegen Boris Jelzin) und der Altliberale Grigori Jawlinski (65) dreimal (bestes Ergebnis 1996: 7,35 Prozent im ersten Wahlgang).

Keiner dieser Kandidaten kommt laut Umfragen auf zweistellige Zustimmungswerte. Putin hingegen werden vom unabhängigen Lewada-Institut 64 Prozent der Wählerstimmen zugeschrieben. Dass der Amtsinhaber seine erneute Kandidatur herauszögert, wird von politischen Beobachtern als taktisches Manöver gesehen. So kann sich Putin weiterhin als Präsident präsentieren, ohne offiziell in den Wahlkampfmodus wechseln zu müssen.

Neu ist diese Taktik übrigens bei Putin nicht: Bei der Wahl 2004 erklärte er erst drei Monate vor der Abstimmung seine Teilnahme und auch die Rückkehr in den Kreml 2012 wurde erst im Herbst 2011 verkündet. Die meisten russischen Medien erwarten ein Statement des Präsidenten im November, allerdings wird vereinzelt auch darüber spekuliert, dass er sich die Ankündigung für die große Pressekonferenz zum Jahresende aufhebt.