Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Keine Neuauflage einer puren Sonnenscheinpolitik

Auch Moon trug zu dem Bild bei. So hatte er vor dem Wahlkampf gesagt, dass er als erstes Nordkorea besuchen und die Wirtschaftssonderzone im nordkoreanischen Kaesong wiederbeleben wolle. Schon damit würde er sich gegen die US-Politik stellen. Zudem fordert er, dass die neue Regierung über die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems Thaad entscheiden solle, mit dem die USA Südkorea sowie die 38.000 dort stationierten US-Soldaten schützen will. Die Ex-Präsidentin Park hatte den Deal aus Angst vor dem Widerstand der Linken am Parlament vorbei durchgeboxt.

Der Konflikt mit Nordkorea bestimmt den Wahlkampf. Denn seit Trump dem Nachbarn mit einem amerikanischen Militärschlag drohte, schwelt bei den Südkoreanern erstmals seit Jahren Angst vor einem Krieg, meint der politische Kolumnist Choi Sung-jin. „Das Krisengefühl ist höher als zuvor.“

Nur schadet die linke Vergangenheit Moon dieses Mal weniger, meint Choi. Viele Wähler wollten einen Kandidaten, der Südkoreas Stimme im Nordkorea-Streit Gehör verschafft. Denn mit Trump sind die USA als Alliierter unberechenbar geworden.

Trump, Nordkorea und Raketen – eine Chronik 28. Januar Experten berichten, dass Nordkorea den umstrittenen Atomreaktor in Yongbyon wieder in Betrieb genommen habe. Quelle: dpa

12. Februar Pjöngjang testet eine ballistische Mittel-Langstreckenrakete. Bei Tausenden Kilometern Reichweite könnte sie einen Atomsprengkopf transportieren. Zur gleichen Zeit besucht der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe Trump in Washington.

1. März Die USA und Südkorea beginnen ihre jährlichen gemeinsamen Militärübungen, die bis zum 30. April dauern sollen.

6. März Nordkorea feuert vier ballistische Raketen ab – drei davon seien erst in der 200-Seemeilen-Zone vor Japan ins Meer gestürzt, heißt es aus Tokio. Nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien richtet sich die Übung gegen US-Stützpunkte in Japan.

7. März Die US-Streitkräfte teilen mit, dass mit der umstrittenen Stationierung eines neuen Raketenabwehrsystems in Südkorea begonnen worden sei. Die ersten Elemente des Systems seien eingetroffen.

16.-19. März Auf seiner Reise nach Japan, Südkorea und China erklärt US-Außenminister Rex Tillerson die bisherige „Politik der strategischen Geduld“ gegenüber Pjöngjang als gescheitert. Zwar sagt er, das Land müsse sich vor den USA „nicht fürchten“, schließt aber ein militärisches Vorgehen prinzipiell nicht aus. Die USA wollten in dem Konflikt enger mit China zusammenarbeiten.

22. März Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilt mit, dass dem nördlichen Nachbarn offensichtlich ein neuerlicher Raketentest misslungen sei. Nach Angaben von US-Medien scheint die Rakete „innerhalb von Sekunden nach dem Start explodiert zu sein“.

2. April Trump kündigt in einem Interview der „Financial Times“ an, Nordkoreas Atomwaffenprogramm notfalls im Alleingang zu stoppen.

6. April Beim Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping in den USA erklären beide Seiten, dass das nordkoreanische Atomprogramm ein „ernstes Stadium“ erreicht habe.

10. April China und Südkorea kündigen bei weiteren Raketen- und Atomtests Nordkoreas neue Sanktionen an. Gleichzeitig droht Pjöngjang den USA wegen der Entsendung von Kriegsschiffen mit „härtesten Gegenmaßnahmen“. Die Volksrepublik sei für jede Art von Krieg bereit.

11. Aprl Trump fordert China auf, seinen Einfluss auf Nordkorea geltend zu machen. „Andernfalls lösen wir das Problem ohne sie.“ Tags darauf lobt er China dafür, Schiffe mit Kohlelieferungen aus Nordkorea zurückgeschickt zu haben. Dies sei ein „großer Schritt“.

Erst droht er Nordkorea mit Krieg. Vorige Woche lobte er dann Kim als cleveres Kerlchen und bot ein Treffen an, wenn die Umstände reif dafür seien. Gleichzeitig forderte von Südkorea für das Raketenabwehrsystem plötzlich eine Milliarde US-Dollar sowie eine Neuverhandlung des bilateralen Freihandelsabkommens. Das stößt in Südkorea sauer auf, auch weil China das Land wegen der Stationierung mit einem Wirtschaftskrieg bestraft.

Moon wird eher zugetraut, Trump die Stirn zu bieten. Zugleich gilt er unter Experten als weit weniger radikal als die Konservativen weiß machen wollen. Der Lackmustest ist das Raketenabwehrsystem, dessen erste Batterie vorige Woche einsatzbereit wurde, meint Lee Seong-hyon, Sicherheitsexperte am privaten Sejong Institute, das Südkoreas bürokratische Elite in der Außenpolitik schult. „Ich bin recht zuversichtlich, dass alle Kandidaten das System stehen lassen würden.“ Auch Moon.

Der Grund: Moon hatte sich persönlich nicht deutlich gegen die Stationierung ausgesprochen und auf der Suche nach konservativen Wählern eine härtere Politik gegen nordkoreanische Provokationen angekündigt. Lee glaubt daher, dass Moon dem Norden mit einer Politik von Zuckerbrot und Peitsche begegnen will.

Außerdem lässt die deutlich kritischere Beziehung zu Nordkorea gar keine Neuauflage einer puren Sonnenscheinpolitik zu, urteilt der amerikanische Sicherheitsexperte Daniel Pinkston, der an der Troy Universität doziert. „Solange Nordkorea sein Verhalten nicht ändert, ist eine Annäherung kaum möglich.“

Allerdings müsste Trump unter Moon mit einem selbstbewussteren Südkorea rechnen, das im Hickhack der Großmächte China und USA mehr Kontrolle über seine Sicherheitspolitik anstreben werde, meint Pinkston. So fordert Moon zum Beispiel, dass Südkorea in Kriegszeiten das Oberkommando über die alliierten Streitkräfte übernimmt. Auch ohne einen Kuschelkurs mit Nordkorea könnte Moon damit für Spannungen sorgen. Schließlich ist noch offen, wie Trump mit einem Juniorpartner umspringen wird, der ihm nicht nach der Pfeife tanzt.