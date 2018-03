Premier Li vor dem Volkskongress China reagiert auf Trump – und kündigt geringere Importzölle an

China setzt wirtschaftlich auf Beständigkeit und rüstet militärisch auf. Doch die wichtigen politischen Entscheidungen kommen noch.

Chinas Premier bei seinem Rechenschaftsbericht zum Auftakt des Volkskongresses in Peking. (Foto: AP) Li Keqiang

PekingIm Kampf gegen hohe Schulden und steigende Finanzrisiken will sich China in diesem Jahr mit einem etwas geringeren Wachstum zufrieden geben. Nach einem Zuwachs von 6,9 Prozent im Vorjahr soll die Wirtschaft um „rund 6,5 Prozent“ zulegen, sagte Ministerpräsident Li Keqiang in seinem Rechenschaftsbericht am Montag zum Auftakt des Volkskongresses in der Großen Halle des Volkes in Peking.

Im vergangenen Jahr war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt unerwartet schnell gewachsen und hatte das vorgegebene Wachstumsziel damit übertroffen. „Makroökonomisch betrachtet ist die Botschaft aus Peking: Kontinuität und Beständigkeit“, sagt Andrew Polk, der Leiter der Beratungsfirma Trivium China.

Zudem mahnte der Premiere zur Besonnenheit: „Auch wenn sich die Finanzlage der Regierung verbessert, müssen alle Regierungsebenen den Gürtel enger schnallen.“ So wurde das Haushaltsdefizit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder gesenkt: betrug es 2017 noch drei Prozent, sind es dieses Jahr 2,6 Prozent.

Chinas Nationaler Volkskongress Was ist der Nationale Volkskongress? Beim wichtigsten politischen Ereignis des Jahres kommen vom 5. bis zum 20. März rund 3000 Delegierte in der Hauptstadt Chinas zusammen. Sie sollen den allmächtigen Staats- und Parteichef Xi Jinping für eine weitere Amtszeit als Präsident der Volksrepublik bestätigen, und auch Premierminister Li Keqiang darf fünf Jahre weitermachen. Was wird beschlossen? Eine historische Verfassungsänderung soll am 11. März verabschiedet werden und die Macht von Xi Jinping zementieren. Auf Wunsch der Kommunistischen Partei soll der Volkskongress beschließen, dass der Präsident künftig nicht wie bisher nach zehn Jahren abtreten muss. Außerdem werden Berichte über die Arbeits- und Wirtschaftssituation des Landes vorgestellt.

Kuang Xianming, der am unabhängigen Think-Tank China Institute of Reform and Development in Hainan forscht, deutet die konservative Zahl als Zeichen, dass Peking fiskalisch vorsichtig vorgehen wird und dem Kampf gegen finanzielle Risiken und Schuldenabbau Vorrang einräumt.

Kuang hält es darüber hinaus für bemerkenswert, dass Li zum ersten Mal von überprüften statt registrierten Arbeitslosenzahlen gesprochen habe. „Das bedeutet, dass die Regierung künftig ein Augenmerk auf dieses Problem legen wird“, sagt Kuang.

Im Gegensatz zu US-Präsident Donald Trump, der erst vor Tagen neue Strafzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt hatte, stellte der chinesische Regierungschef vor den rund 3000 Delegierten des chinesischen Parlaments zudem die Senkung von Abgaben in Aussicht.

Die Importzölle „für Autos“ und „einige alltägliche Konsumgüter“ sollen demnach reduziert werden, kündigte Li Keqiang an. Vor dem Hintergrund der Abschottungstendenzen der USA erneuerte er das Versprechen der chinesischen Führung, die Märkte des Landes „weiter zu öffnen“ – eine Ankündigung, die jedoch nach wie vor von Beobachtern mit Skepsis betrachtet wird.

China selbst, so Li, wolle für ausländisches Kapital den Zugang zu „Sektoren wie Telekommunikation, medizinischen Service, Erziehung, Altenpflege, und New Energy Vehicles weiter öffnen“. Mit letzterem sind Elektro- und Hybridautos gemeint. Außerdem sollen Beschränkungen für Versicherungen, die im Teilbesitz von ausländischen Investoren sind, gelockert werden. Damit wird auch das Limit des Anteils angehoben, das ausländische Investoren bei Banken halten dürfen. Die Markteintrittsbedingungen von chinesischen und ausländischen Banken werden künftig ebenfalls aneinander angepasst.

Die staatliche Kommission für Entwicklung und Reform sagte zudem, dass man dieses Jahr die Stahlkapazitäten um weitere 30 Millionen Tonnen und die Kohleproduktion um 150 Millionen Tonnen kürzen will.