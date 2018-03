Premier Li vor dem Volkskongress China reagiert auf Trump – und kündigt geringere Importzölle an

Seite 2 von 2: China will seine Militärausgaben massiv steigern

In Zeiten wachsender Spannungen mit den USA und seinen Nachbarn will China zudem seine Militärausgaben in diesem Jahr kräftig steigern. Das „militärische Training und die Bereitschaft für ein Krieg“ müssten verbessert werden, sagte der Premier. Ziel sei es, „die nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen entschlossen zu schützen“. So wurde der Militärhaushalt um 8,1 Prozent auf 175 Milliarden Dollar gesteigert und liegt damit über dem Zuwachs des Etats im Vorjahr von 7,6 Prozent. Er war auch wieder höher als das angepeilte Wirtschaftswachstum.

Im Vergleich zu den USA scheinen die Ausgaben gering zu sein. Dort lagen die Militärausgaben im Vorjahr bei 634 Milliarden Dollar und sollen um zehn Prozent auf 700 Milliarden Dollar angehoben werden. Allerdings gehen das Pentagon und die ausländische Sicherheitsexperten davon aus, dass die tatsächlichen Militärausgaben in China weitaus höher als angegeben sind. So sind beispielsweise staatliche Investitionen in Forschung- und Entwicklung, militärische Bauten, die Einfuhr ausländischer Rüstungsgüter, Pensionen und die Entlassung von Soldaten nicht in den öffentlichen Zahlen enthalten.

„Die politischen Veränderungen in größeren Volkswirtschaften und ihre Nebenwirkungen, schaffen Unsicherheiten - Protektionismus nimmt zu und geopolitische Risiken steigen“, warnte der Premier in seiner mehr als eineinhalbstündigen Rede, die länger dauerte als im Vorjahr.

Experten weisen darauf hin, dass China den Einsatzradius seiner Marine deutlich ausweitet. Auf umstrittenen Inseln im Südchinesischen Meer werden Militäranlagen gebaut. In Dschibuti am Horn von Afrika nahm China seinen ersten chinesischen Marinestützpunkt im Ausland in Betrieb. Auch kooperiert China mit dem Verbündeten Pakistan im Hafen von Gwadar. Ein Flugzeugträger ist im Einsatz, ein zweiter in der Testphase. Nach Medienberichten ist ein dritter im Bau. Langfristig ist auch ein nuklear betriebener Flugzeugträger geplant.

Der diesjährige Kongress dauert mit 16 Tagen ungewöhnlich lange an, weil „tiefgreifende Veränderungen stattfinden“, beobachtet Polk. „Nachdem auf dem 19. Parteitag letzten Oktober die Partei umstrukturiert wurde, ist nun die Regierung dran.“ Im Mittelpunkt des Kongresses stehen umstrittene Änderungen der Staatsverfassung. So will der Volkskongress Präsident Xi Jinping den Weg für eine unbegrenzte Amtszeit freimachen. Die bisherige Beschränkung der Amtszeiten auf zweimal fünf Jahre soll mit einem Votum am 11. März aufgehoben werden. Kritiker warnen vor den Gefahren einer unbeschränkten Machtfülle Xi Jinpings.

Weitere Punkte auf der Agenda sind: die Schaffung einer staatlichen Aufsichtskommission, die unabhängig von Gerichten und der Regierung agieren darf. Mit dem machtvollen Organ wird der Kampf gegen Korruption, Dienstvergehen und mangelnde Loyalität durch die Disziplinarkommission von den Parteimitgliedern auf alle Staatsbedienstete ausgeweitet.

Außerdem sollen Ministerien umstrukturiert und wichtige Regierungsposten neu verteilt werden. So wird am 19. März darüber entschieden, wer Zhou Xiaochuan, den seit fast 16 Jahren amtierenden Gouverneur der chinesischen Zentralbank, ablösen wird.