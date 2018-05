Pressestimmen „Trumps Versagen in Jerusalem“ – die internationale Presse zu den Gaza-Protesten

Die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem und der Umgang Israels mit den Protesten an der Gaza-Grenze stoßen weltweit auf scharfe Kritik.

Nach der Gewalt an der Gaza-Grenze lehnen die USA eine unabhängige Untersuchung der Konfrontationen ab. (Foto: AFP) Gaza-Grenze

New YorkDie Zahl der bei den gewalttätigen Protesten im Gazastreifen getöteten Palästinenser steigt weiter. Auch am Dienstag, am Nakba-Tag, erinnern die Palästinenser traditionell an die Flucht und Vertreibung Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung vor 70 Jahren. Auch heute wird mit neuen Unruhen gerechnet.

Ein Auslöser für die Proteste im Gazastreifen war die Eröffnung der US-Botschaft am Montag in Jerusalem, dem 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung. Die Menschen protestieren zudem gegen eine mehr als zehnjährige Blockade des Küstenstreifens durch Israel und Ägypten.

US-Präsident Donald Trump hatte vor rund sechs Monaten Jerusalem einseitig als Israels Hauptstadt anerkannt. Dabei kündigte er auch die Verlegung der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem an.

Internationale Medien warnen nun vor einer wachsenden Destabilisierung der Lage.

Haaretz – „Israel trägt Verantwortung für Gazastreifen“

Die linksliberale israelische Zeitung „Haaretz“ kritisiert am Dienstag den Umgang Israels mit den Protesten an der Gaza-Grenze:

„Tödliche Waffen werden junge Leute nicht abschrecken, die nichts zu verlieren haben. Es gibt keinen Streit über das Recht Israels, seine Grenzen zu verteidigen. Aber das bedeutet nicht, dass es das Recht hat, alles was es will zu tun mit denen, die versuchen, diese zu überqueren.

Israel trägt Verantwortung, wenn auch nicht allein, für das Gaza-Desaster. Der Abzug von 2005 hat Israel nicht von seiner Verantwortung entbunden, jedenfalls nicht so lange wie es Gaza mit einer Blockade erstickt.

Die israelische Armee ist dafür verantwortlich, das Eindringen (von Palästinensern) auf israelisches Gebiet zu verhindern, aber die Lösung liegt wirklich im Büro des Ministerpräsidenten. Er muss ernsthaft die Bereitschaft der Hamas prüfen, einen Waffenstillstand mit Israel zu verhandeln und Schritte ankündigen, um die Blockade deutlich zu lockern sowie erlauben, die Schwerverletzten in Israel zu behandeln.“

Pravda – „Trump und Netanjahu schaffen neue Attentäter“

Die linksliberale slowakische Tageszeitung „Pravda“ kommentiert am Dienstag die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem und die blutigen Gaza-Proteste:

„Internationale Hooligans vom Typ (des US-Präsidenten) Donald Trump und aggressive Rechtspolitiker wie (Israels Regierungschef) Benjamin Netanjahu geben sich überzeugt, dass man sich Jerusalem auch ohne Vereinbarungen und gegenseitige Garantien aneignen kann. Damit machen sie aus der Stadt ein neues Symbol. Ein Symbol, das neue Generationen von Attentätern hervorbringen wird. Terrorismus ist etwas abstoßendes und Selbstmordanschläge sind für Europäer unverständlich, aber nichts entsteht einfach nur so. Wir werden gerade Zeugen der Entstehung weiterer Unruhen und keiner der Akteure wird reinen Gewissens sagen können, dass er nicht verstehe, warum sie begonnen haben.

(...) Die Verlierer sind heute jene Israelis, die vergeblich gegen die unnötige Aggressivität ihrer Regierung protestieren, jene Amerikaner, die nicht wollen, dass die halbe Welt sie hasst, und natürlich die Palästinenser, die wieder einmal zu hören bekommen, dass „Frieden“ ihre totale Unterordnung unter Fakten bedeutet, die sie nicht mitgestalten können.“

Pravo – „Stabilität im Nahen Osten in weiter Ferne“

Die linksgerichtete Zeitung „Pravo“ aus Tschechien schreibt am Dienstag zum Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem und zu den Protesten an der Grenze des Gazastreifens:

„Von einer Stabilisierung des Nahen Ostens und Schritten hin zu einem Frieden können wir einstweilen nur träumen. Deshalb ist es nicht sonderlich gut, wenn die Lage an noch relativ stabilen Orten wie zum Beispiel in Israel unnötig verschärft wird – durch wenig vorausschauende politische Entscheidungen. Der Umzug der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem gehört zu dieser Kategorie. Vor diesem Schritt gab es viele Warnungen, doch sie waren vergeblich. (...) Die mehr als 50 Toten und 1200 Verletzten im Gazastreifen werden zu einer erneuten Radikalisierung der Palästinenser führen und helfen dem Image Israels weder in der der muslimischen Welt noch in Europa.“

La Repubblica – „Die Wunden werden immer tiefer“

Die italienische Tageszeitung „La Repubblica“ kommentiert die gewaltsamen Ausschreitungen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern am Tag der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem:

„Für die Israelis ist die Ausrufung des jüdischen Staates ein großer Jahrestag, den es zu feiern gilt; für die Palästinenser ist es die Nakba, die Katastrophe (...). Passiert ist das vor siebzig Jahren, 1948. Diese Vergangenheit, deren Wunden immer tiefer werden, lastet auf der Gegenwart mit neuen Toten. (...)

Die zwei Gesichter des Dramas sind in diesem Moment gut sichtbar durch die Bilder, die die Berichterstattung in den Medien liefert: Auf der einen Seite die Protestierenden in Gaza, aber auch im Westjordanland (...), auf der anderen Seite die Einweihung der amerikanischen Botschaft in Jerusalem (...). Die Eröffnung der Vertretung der Vereinigten Staaten bedeutet ganz klar die Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels durch die Supermacht. (...)

Wie schon beim Rückzug aus dem Nuklearabkommen mit dem Iran hat sich Donald Trump auf die Seite der israelischen Regierung gestellt, hat wieder einmal die Rolle des Mediators abgestreift, die seine Vorgänger mit Mühe beibehielten, auch wenn sie die Allianz mit Israel nicht verbargen. Barack Obama war eine Ausnahme, mit der Donald Trump nun abgeschlossen hat.“

Donald Trump über Israel und die Palästinenser 27. April 2015 „Kein anderer als Donald Trump wird Israel retten.“ 21. März 2016 „Ich bin sehr pro Israel. Ich war schon immer pro Israel. Ich habe viele Preise von Israel erhalten, viele Preise. Ich habe viel Geld an Israel gegeben. Es gibt niemanden, der mehr pro Israel ist als ich.“ 21. März 2016 II „Wir werden die US-Botschaft (von Tel Aviv) in die Ewige Stadt des jüdischen Volkes verlegen - nach Jerusalem. Und wir werden ein klares Signal aussenden, dass zwischen Amerika und unserem zuverlässigsten Verbündeten Israel kein Blatt passt.“ (auf einer Konferenz der US-israelischen Lobbyorganisation Aipac) 27. April 2016 „Präsident (Barack) Obama war kein Freund Israels. Er behandelte den Iran mit zärtlicher Liebe und Fürsorge und hat ihn so zu einer großen Macht werden lassen.“ (zum das Atom-Abkommen mit dem Iran während des republikanischen Vorwahlkampfs in Washington) 23. November 2016 „Ich will gern Frieden zwischen Israel und den Palästinensern schaffen. Das würde ich liebend gern. Das wäre solch ein großartiger Erfolg. Weil es niemand bisher geschafft hat. (...) Ich glaube, wir können das. Ich habe Grund zu der Annahme, dass ich es kann.“ 28. Dezember 2016 „Halte durch, Israel, bald ist der 20. Januar!“ (mit Verweis auf seine Amtsübernahme von Obama) 3. Februar 2017 „Wir glauben zwar nicht, dass die Existenz von (israelischen) Siedlungen ein Hindernis für den Frieden sein muss. (...) Aber der Bau neuer Siedlungen oder ihre Ausweitung über bestehende Grenzen hinaus könnten für das Erreichen dieses Ziels nicht hilfreich sein“. (Mitteilung des Weißen Hauses) 15. Februar 2017 „Die Palästinenser müssen etwas von diesem Hass loswerden, den sie von klein auf beigebracht bekommen. (...) Und sie müssen Israel anerkennen, das müssen sie tun. Es wird keinen Deal geben, wenn sie nicht ein sehr, sehr großartiges und wichtiges Land anerkennen. Und ich glaube, sie werden auch das tun.“ 15. Februar 2017 II „Ich schaue auf die Zwei-Staaten- und die Ein-Staaten-Lösung (...), eine Zeit lang meinte ich, die Zwei-Staaten-Lösung wäre die leichtere von beiden. Aber ehrlicherweise: Wenn Bibi (Netanjahu) und die Palästinenser - wenn Israel und die Palästinenser glücklich sind, bin ich zufrieden mit der Lösung, die sie am besten finden.“ 25. April 2017 „Der Staat Israel ist das ewige Denkmal für die unsterbliche Kraft des jüdischen Volkes.“ (anlässlich des US-Holocaust-Gedenktags in Washington) 3. Mai 2017 „Keine Vereinbarung kann von den USA oder einer anderen Nation aufgedrängt werden. Palästinenser und Israelis müssen gemeinsam an einer Übereinkunft arbeiten, die es beiden Völkern erlaubt, in Frieden zu leben, die Religion auszuüben, zu wachsen und zu gedeihen.“ 3. Mai 2017 „Wir glauben, dass Israel gewillt ist. Wir glauben, dass Ihr gewillt seid. Und wenn Ihr beide gewillt seid, machen wir einen Deal.“

Dagbladet – „Praktisch eine neue Intifada“

Die liberale norwegische Tageszeitung „Dagbladet“ (Oslo) schreibt am Dienstag zur Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem:

„In der Praxis hat eine neue Intifada begonnen, und niemand kann heute sagen, wo das hinführen wird. Die USA, Trump und Israels politische Führung tragen die Hauptverantwortung dafür, dass der Konflikt im Mittleren Osten in eine Phase palästinensischer Verzweiflung, eskalierender Gewalt und Kriegsgefahr übergeht. [...] Der unmittelbarste politische Effekt des Blutbades in Jerusalem ist, dass alle Möglichkeiten für ein Friedensabkommen zwischen Israel und den palästinensischen Behörden begraben sind.“

Ouest France – „Donald Trump hat mit Blut Geschichte geschrieben“

Die französische Regionalzeitung „Ouest France“ kommentiert am Dienstag die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem:

„Die amerikanische Entscheidung, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen – bislang ohne jede Gegenleistung -, steht nicht nur im Widerspruch zu sieben Jahrzehnten der Diplomatie. Es ist eine brandgefährliche Geste in einer Region, in der es an Glutherden schon vorher nicht mangelte. Eine Geste, die jede Möglichkeit der Mediation aus Sicht der Palästinenser in noch weitere Ferne rücken lässt. Trump habe Geschichte geschrieben, ereiferte sich gestern (Benjamin) Netanjahu. Ja, das stimmt, aber mit Blut.“