Prestigeprojekt Chinas erster eigener Flugzeugträger zu ersten Tests auf See ausgelaufen

315 Meter lang ist der erste von China erbaute Flugzeugträger. Ab sofort wird er auf See getestet. Es ist auch eine Demonstration der Stärke Pekings.

Der etwa 315 Meter lange neue Träger hat eine Wasserverdrängung von geschätzt 70.000 Tonnen. (Foto: dpa) Chinas erster Flugzeugträger

PekingChinas erster selbst gebauter Flugzeugträger ist am Sonntag zu umfassenden Seetests ausgelaufen. Der noch namenlose Träger stach am frühen Morgen von Dalian aus in See, wie die chinesischen Staatsmedien berichteten.

Das örtliche Amt für Seeverkehrssicherheit wies zugleich Schiffe an, ein Areal des Ozeans südöstlich von Dalian bis Freitag zu meiden. Der erste im Land erbaute Flugzeugträger demonstriert die zunehmende Modernisierung der heimischen Rüstungsindustrie der Volksrepublik.

Die chinesische Marine verfügte bisher nur über den Flugzeugträger „Liaoning“, ein Schiff, das noch in der einstigen Sowjetunion gebaut und 2012 an Peking verkauft wurde.

Der etwa 315 Meter lange neue Träger hat eine Wasserverdrängung von geschätzt 70.000 Tonnen. Nach Abschluss der Seetests soll das Schiff voraussichtlich im Jahr 2020 in Dienst gestellt werden.

Medienberichten zufolge plant China den Bau eines atombetriebenen Flugzeugträgers, der für lange Perioden auf See bleiben kann.

Auch andere Nationen rüsten auf See auf: Erst vor wenigen Wochen hatte die US-Navy ein neues Kriegsschiff der Klasse „Zumwalt“ erhalten. Das Tarnkappenschiff „Michael Monsoor“ wurde Ende April offiziell übergeben. Es ist das zweite von drei geplanten Zerstörern. Die Inbetriebnahme ist demnach für Januar 2019 geplant.

Die Schiffsklasse „Zumwalt“ gilt als größter Zerstörer der Welt, sie ist 183 Meter lang und hat eine Verdrängung von über 15.000 Tonnen.

