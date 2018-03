 Pro und Contra: Sollen die Briten in der EU bleiben?

Der Streit um den neuen Kommissionschef hat den Graben zwischen der EU und Großbritannien vergrößert. Ein Austritt erscheint sogar möglich. Würde die EU dadurch endlich handlungsfähiger? Oder ärmer? Ein Pro und Contra.

Wird der EU-Austritt der Briten 2017 besiegelt?

DüsseldorfDer Gegensatz könnte nicht größer sein. Bei den Briten kommt der Widerstand ihres Premierministers David Cameron gegen die Nominierung Jean-Claude Junckers zum EU-Kommissionschef richtig gut an. Nach Umfragen halten dreimal so viele seine Haltung für richtig wie für falsch.

Umso größer ist das Unverständnis über Camerons Linie in den anderen EU-Staaten. Anfang Juni stimmten in einer Umfrage des ARD-Deutschlandtrends 55 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass der Konservative Jean-Claude Juncker Kommissionschef werden solle, auch wenn Länder wie Großbritannien mit dem Austritt aus der EU drohten.

Cameron hat für 2017 eine Volksabstimmung über den Verbleib Großbritanniens in der EU angekündigt. Der britische Premier steht kräftig unter Druck: Bei den Europawahlen im Mai wurde auf der Insel die europaskeptische United Kingdom Independence Party (Ukip) stärkste Kraft. Auch in Camerons eigener Konservativer Partei gibt es einen starken Flügel, der für einen EU-Austritt plädiert.

Meilensteine der EU 25. März 1957 Die Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlanden schließen die Römischen Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM). 1968 Die Länder der EWG vollenden den Binnenmarkt und schaffen alle Zölle auf gegenseitige Exporte und Importe ab. 1. Januar 1973 Dänemark, Irland, Großbritannien und Nordirland treten der EWG und EURATOM bei. 1. Januar 1981 Griechenland tritt der EWG bei. 1. Januar 1986 Portugal und Spanien treten der EWG bei. 7. Februar 1992 Maastrichter Vertrag über die Europäische Union. Die europäische Zusammenarbeit wird über die Politik hinaus auf Bildung, Kultur, Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, Industrie, Entwicklungshilfe, Außen- und Sicherheitspolitik, Justiz und Inneres erweitert. Außerdem wird die Gründung der europäischen Gemeinschaftswährung Euro beschlossen. 1. Januar 1995 Österreich, Schweden und Finnland treten der Europäischen Union bei. 16 März 1995 Inkrafttreten des Schengener Abkommens über den Wegfall der Personenkontrollen an den Binnengrenzen. 1. Januar 1999 11 EU-Länder führen die Gemeinschaftswährung Euro ein – darunter Deutschland. Zunächst als Buchgeld, ab 1. Januar 2001 mit eigenen Münzen und Scheinen. 1. Mai 2004 Die EU erweitert sich nach Osten und nimmt Polen, Tschechien, Ungarn die Slowakei, Slowenien und die drei baltischen Staaten auf. Außerdem treten Zypern und Malta der EU bei. 1. Januar 2007 Bulgarien und Rumänien werden EU-Mitglied. 10. Dezember 2012 Die EU erhält den Friedensnobelpreis wegen ihres Beitrags zur Förderung von Frieden, Versöhnung und Demokratie.

Manchen EU-Spitzenpolitikern käme ein solcher Schritt gerade recht. So hat die EU-Justizkommissarin und Vize-Kommissionschefin Viviane Reding den Briten dies schon mehrfach nahegelegt. „Wenn Großbritannien aus dem Binnenmarkt austreten will, dann soll Großbritannien dies sagen“, lautete einer ihrer Kommentare. Auch der sozialdemokratische Spitzenkandidat bei der Europawahl, Martin Schulz, hat in der Vergangenheit Zweifel geäußert, ob Großbritannien langfristig in der EU bleibt.

Für Bundesfinanzminister Schäuble sieht die Sache anders aus. „Europa ohne Großbritannien ist nicht Europa“, sagte der CDU-Politiker in einem Interview der „Financial Times“ (Montag). Großbritannien sei eine der größten Volkswirtschaften in Europa und London eines der wichtigsten Finanzzentren der Welt.

„Deswegen müssen wir alles tun, damit die Interessen und die Positionen Großbritanniens sich in der europäischen Politik ausreichend wiederfinden“, sagte Schäuble. Europa müsse auch Respekt vor den politischen Entwicklungen in jedem einzelnen Land haben.

Braucht die EU die Briten oder sollten Sie lieber austreten?