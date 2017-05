Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

IWF-Geld kommt verspätet

Der EBRD-Chef mahnte zudem die Umsetzung weiterer Reformen beim Gasmonopolisten Naftogaz an sowie „sofortige Schritte“ für eine weitere Liberalisierung der ukrainischen Gas- und Ölmärkte und die Privatisierung von Staatsunternehmen. Das „eingeschlagene Reformtempo muss beibehalten werden“, warnte Chakrabarti vor der jetzt drohender Verschleppung des Umbaus der Ukraine. Zugleich lobte er Fortschritte der Ukraine im Justizwesen sowie in der Finanz- und Geldmarktpolitik. Naftogaz war es durch eine radikale Reform der bisherigen Preispolitik erstmals gelungen, Gewinne statt wie zuvor gewaltige Verluste zu machen. Am 11. April meldete der Gaskonzern erstmals 930 Millionen Euro Nettogewinn.

25 Jahre danach: Was wurde aus den einzelnen Sowjetrepubliken? 15 neue Staaten Der Zerfall der Sowjetunion 1991 hat 15 neue Staaten hervorgebracht. Ihre Schicksale in einem Vierteljahrhundert Unabhängigkeit sind sehr verschieden gewesen. Der Traum von Frieden und Wohlstand blieb für viele unerfüllt. Die Länder im Überblick.

Russland Größtes Nachfolgeland, Atommacht, Energie-Exporteur. Verhinderte in zwei Kriegen die Abspaltung von Tschetschenien. Unter Präsident Wladimir Putin zunehmend autoritär. Steckt in der Krise, versucht aber, weltpolitisch wieder eine größere Rolle zu spielen.

Westen der Sowjetunion – Estland, Lettland und Litauen Die kleinen baltischen Staaten stellten rasch auf Demokratie und Marktwirtschaft um. Seit 2004 Mitglieder in Nato und EU.

Weißrussland Stabile Friedhofsruhe bei erträglichem Lebensstandard. Dauerherrscher Alexander Lukaschenko ist Russlands bester Freund und hält doch Abstand.

Ukraine Zweitgrößtes Land Europas, großes Wirtschaftspotenzial, aber 25 Jahre lang unter seinen Möglichkeiten regiert. Zweimal Aufbegehren der Zivilgesellschaft: Orange Revolution 2004/5, Euromaidan 2013/14. Russland nahm 2014 die Krim weg und führt verdeckt Krieg im Osten.

Moldau Ethnisch vorwiegend rumänisch. Verlor 1992 den russischsprachigen Landstreifen Transnistrien. Der eingefrorene Konflikt lähmt das arme Land politisch und wirtschaftlich.

Kaukasus – Georgien Verlor nach 1992 Kriege gegen Separatisten in Abchasien und Südossetien. 2008 Niederlage gegen Russland. Hat sich zuletzt durch energische Reformen modernisiert.

Aserbaidschan Ölreichtum am Kaspischen Meer kommt Präsidenten-Clan Aliyev zugute - erst dem Vater, nun dem Sohn. Ein Fünftel des Landes von Karabach-Armeniern besetzt.

Armenien Sieg im Krieg um Berg-Karabach 1992-94 nützt nichts. Eingeklemmt zwischen Feinden Aserbaidschan und Türkei, nur die Schutzmacht Russland hilft.

Zentralasien – Kasachstan Neuntgrößtes Land der Erde, lebt von Öl und Gas. Stabil, hat nie einen anderen Präsidenten gekannt als Nursultan Nasarbajew (76). Wer wird ihm nachfolgen?

Turkmenistan Wüstenstaat, einer der größten Gasproduzenten der Welt. Fast so abgeschottet und diktatorisch wie Nordkorea.

Usbekistan Herz der historischen Seidenstraße. Dauerherrscher Islam Karimow ließ 2005 hunderte Bürger in Stadt Andischan erschießen.

Kirgistan Hochgebirgsland, arm, immer wieder von Unruhen erschüttert. Aber einzig halbwegs demokratisches Land der Region.

Tadschikistan War das Armenhaus der Sowjetunion und bleibt es auch. 1992-97 Bürgerkrieg mit Zehntausenden Toten. Heute bedroht durch Islamismus aus dem benachbarten Afghanistan. Quelle: dpa

Auch nach Ansicht Bilans ist das Reformtempo unter der Regierung Wladimir Groismanns, der vor einem Jahr nach Machtkämpfen in der ukrainischen Führung Arseni Jazenjuk als Premier ablöste, gesunken. Zwar wurden die Gaspreise angehoben, die neue Streifenpolizei eingeführt, die Deregulierung der Wirtschaft begonnen und mit der Schaffung eines elektronischen Systems für staatliche Einkäufe mehr Transparenz geschaffen. Vieles ist aber auf halber Strecke stehen geblieben. So kritisiert der Politologe und Verkehrsexperte Alexander Kawa, dass nach wie vor die staatliche ukrainische Eisenbahn zur Subventionierung anderer Unternehmen herhalten müsse.

Auch mit dem IWF gab es zuletzt einigen Ärger. Die für den März erhoffte Tranche von einer Milliarde Dollar wurde erst mit deutlicher Verspätung ausgezahlt. Die Diskussion um weitere Unterstützungskredite des Internationalen Währungsfonds im Rahmen seines 17,5 Milliarden Dollar umfassenden Programms läuft kontrovers. Der IWF hat als neueste Forderung für Kiew überraschend die Anhebung des Rentenalters gestellt.

„Derzeit braucht das Land die Kredite nicht akut – die Reserven der Nationalbank belaufen sich auf 16,4 Milliarden Dollar oder 3,7 Monate Import“, betont Bilan. Doch in den nächsten Jahren werden die Rückzahlungen für Kredite steigen. Bis 2019 müssen ihren Angaben nach 14 Milliarden Dollar zurückgezahlt werden, die Hälfte davon 2019 – wenn in der Ukraine Parlaments- und Präsidentenwahlen stattfinden. Daher müsse die Regierung rechtzeitig Reserven schaffen, meint Bilan.