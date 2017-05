 Probleme mit dem IWF: Trotz ESC keine Festlaune in der Ukraine

Süßwarenstand beim Eurovision Song Contest Der Gesangswettbewerb bedeutet für die Ukraine nur eine kurze Ablenkung von den Problemen. (Foto: dpa)

Moskau/BerlinFünf Fanmeilen haben in Kiew schon ihren Betrieb aufgenommen, Obdachlose werden eifrig aus der Stadt gekarrt. Der Eurovision Song Contest startet am 9. Mai. Die Vorfreude ist freilich getrübt: Das Auftrittsverbot für die russische Sängerin Julia Samoilowa hat den Streit mit Moskau neu entfacht.

Dabei gibt es Streitthemen mehr als genug: Die zunehmende Russifizierung des Donbass-Gebietes ist eines davon. In den letzten Wochen flammten die Kämpfe neu auf. Für den Ende April nahe Luhansk getöteten OSZE-Beobachter und die zwei Verletzten schieben sich beide Seiten gegenseitig die Schuld zu.

Durch Rubeleinführung und Anerkennung der Separatistenpässe hat der Kreml die von der Ukraine abtrünnige Region enger an sich gebunden. Aber Kiew hat den Prozess teilweise selbst provoziert, indem es alle Verbindungen kappte, zuletzt schaltete es in Luhansk den Strom ab. Zuvor schon hatte die Regierung die von Nationalisten begonnene Blockade der Region sanktioniert und damit die Hoffnung auf eine Wiederannäherung durch wirtschaftliche Verflechtung begraben. Die Separatisten verkaufen die im Donbass geförderte Kohle nun nach Russland, die Ukraine muss den Brennstoff importieren. Eine zusätzliche Last für die klammen Kassen.

Auf verstärkte Hilfe von außen kann Kiew nicht rechnen. Die USA wollen ihr Hilfsprogramm im kommenden Jahr um 70 Prozent von mehr als 570 Millionen Dollar auf 177 Millionen herunterfahren. „Für Präsident Trump, der mit der isolationistischen Devise ‚America First‘ an die Macht gekommen, haben Slogans über den Aufbau einer westlichen Demokratie in der Ukraine und Erfolge im Kampf gegen die Korruption kein Gewicht. Sie fügen sich einfach nicht in sein Weltbild ein“, analysiert Peter Zalmayev von der Eurasia Democracy Initiative in New York den möglichen Wegfall des für Kiew wichtigsten politischen Verbündeten.

Dabei hat das Land bei den Reformen einiges geleistet und zumindest den freien Fall der Wirtschaft abgefedert. Nach zwei Jahren dramatischen BIP-Verfalls gab es 2016 wieder ein Wachstum von 2,3 Prozent. In erster Linie sei das auf die Wiederbelebung des Konsums zurückzuführen, sagt die Chefvolkswirtin der ukrainischen Investmentgesellschaft Dragon Capital Olena Bilan. „So haben sich die Investitionen ins Grundkapital durch steigende Kapitalanlagen in Betriebe der Landwirtschaft und verarbeitenden Industrie, oder in den Handel über das Jahr um 20 Prozent erhöht“, führt sie auf.

Dazu waren harte Einschnitte nötig. Nach der höchst unpopulären, aber wegen des deutlichen Handelsdefizits nötigen Abwertung der Landeswährung Hrywna hat sich der Kurs inzwischen stabilisiert. Nationalbankchefin Walerija Gontarewa kehrte zudem im ukrainischen Finanzsektor mit eisernem Besen aus. „Von den 180 Banken, die es Anfang 2014 gab, sind noch 91 auf dem Markt“, resümierte Gontarewa unlängst. Geschlossen wurden vor allem Banken, die unsauber arbeiteten, große Defizite aufwiesen oder deren Eigentümerstruktur dubios blieb.

Selbst vor dem Konflikt mit Oligarch Ihor Kolomoisky schreckte Gontarewa nicht zurück. Dessen „Privatbank“, größtes Geldinstitut des Landes, wurde im Dezember als zahlungsunfähig nationalisiert. Allerdings soll die Privatbank nach ihrer Sanierung wieder privatisiert werden. Finanzminister Oleksander Danylyuk nannte den staatlichen Marktanteil von 55 Prozent am Bankensektor „viel zu viel“. Gontarewa steht für die weitere Aufsicht des Bankensystems freilich nicht mehr zur Verfügung. Ermüdet von den ständigen Anfeindungen gab sie unter der Prämisse „Mission erfüllt“ vor einer Woche ihren Rücktritt bekannt.

Frei von Skandalen ist der Abgang nicht: Gegen die Nationalbank ermittelt die Anti-Korruptionsbehörde (NABU). Ihr wird vorgeworfen, vor der Schließung von Geschäftsbanken oder der Verstaatlichung kriselnder Institute – wie auch der Privatbank – die Entnahme von hunderten Millionen von Dollar vor der staatlichen Rettung beiseite geschafft zu haben.

Im Kampf gegen die Korruption „erleben wir natürlich heftigen Widerstand aus der Elite“, sagte NABU-Chef Artjom Sytnyk dem Handelsblatt. „Aber wir meinen es sehr ernst.“ Vor allem bei der Einführung verpflichtender elektronischer Steuererklärungen für alle Beamten, Abgeordneten und Minister hatte er massiven Widerstand erwartet. Wie er jetzt auch aus unerwarteter Ecke kommt: Ausgerechnet vom Chef der Osteuropaförderbank EBRD, dem wichtigsten Auslandsinvestor in der Ukraine. EBRD-Chef Suma Chakrabarti hat in einem Brief an Präsident Petro Poroschenko, den das Handelsblatt einsehen konnte, vor diesen Einkommens- und Vermögensberichten auch für Ausländer, die als unabhängige Aufsichtsräte beim staatlichen Energiekonzern Naftogaz sitzen, gewarnt: Dann werde es keine unabhängigen Kandidaten mehr geben. Eine Aufsichtsrätin ist bereits zurückgetreten.