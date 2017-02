Sorgen in der deutschen Wirtschaft – und im Rest von Europa

In der deutschen Wirtschaft wächst unterdessen die Unruhe. Die Deutsch-Rumänische Handelskammer befürchtet bereits negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsbeziehungen zu dem Karpatenland. „Eine Einschränkung der rechtsstaatlichen Prinzipien und die Gefahr einer wieder auflebenden Korruption werden eindeutig negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes haben“, teilte die Organisation in Bukarest mit.

„Diese nun eingeschlagene Entwicklung führt zu einer starken Verunsicherung unter deutschen Investoren und kann die engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Rumänien nachteilig beeinflussen.“ Die Wirtschaftsvertreter warnen vor einer Schwächung des bislang stabilen Wirtschaftsstandorts. Die Verordnung soll Ende nächster Woche in Kraft treten.

Bislang galt Rumänien in Südosteuropa als Musterbeispiel für den Kampf gegen die in der Region weit verbreitete Korruption. Die Resultate der Nationalen Antikorruptionsbehörde, Directia Nationala Anticoruptie (DNA), sind von der Europäischen Kommission in den vergangenen Jahren gelobt worden. „In Rumänien besitzt die effektivsten Antikorruptionsbeamte in ganz Europa“, sagte ein deutscher Analyst in Bukarest.

„Niemand war bislang sakrosankt. Man konnte sich mit dem System nicht mehr arrangieren.“ Mittlerweile wurden etliche Politiker – Minister, Abgeordnete, Bürgermeister – verurteilt, teilweise zu mehreren Jahren Gefängnis. Präsident Johannis kämpft gegen den Freibrief für korrupte Politiker. Das deutschstämmige Staatsoberhaupt sagte zu umstrittenen Notverordnung: „Hände weg von DNA.“

Der rumänische Premier Grindeanu zeigt sich trotz der massiven Protestwelle und des Ministerrücktritts unterdessen nicht gewillt, die entsprechende Verordnung aufzuheben. Rumäniens höchstes Justizgremium, die CSM, kündigte bereits eine Verfassungsklage an. Darüber hinaus gibt es noch weitere Versuche einer Verfassungsklage. Präsident Johannis unterstützt das Vorhaben.

Sollte Rumänien seinen bislang erfolgreichen Kampf gegen Bestechung, Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme aufweichen, droht in Südosteuropa ein Flächenbrand. Denn auch das Nachbarland Bulgarien, der ärmste Staat in der Europäischen Union, leidet unter der Korruption. Das Balkanland wird derzeit von einer Übergangsregierung verwaltet. Ende März wird ein neues Parlament gewählt. „Wenn die internationalen Institutionen nicht entsprechend reagieren, wird das rumänische Beispiel einen negativen Einfluss auf die Region haben“, sagte der rumänische Oppositionspolitiker Nasui am Freitag.

Die Sorgen gerade im Westen über das Vorgehen der rumänischen Regierung wachsen. Sechs Botschaften, darunter USA, Deutschland und Frankreich, warnten in einem Schreiben vor dem Richtungswechsel in der Anti-Korruptionspolitik. Auch die EU-Kommission verfolgt die Entwicklung nach eigener Aussage mit großer Sorge.

Im vergangenen Jahr gehörte Rumänien zu den wachstumsstärksten Ländern in der EU. Die Senkung der Mehrwertsteuer, die vielen Direktinvestitionen ausländischer Unternehmen und die gute Ernte bescherte dem 19 Millionen Einwohner großen Land ein Wirtschaftswachstum von prognostizierten fünf Prozent im Jahr 2016. In diesem Jahr soll die Wirtschaft um 3,6 Prozent zulegen.