Reformer und Hardliner

Die „Grüne Bewegung“ 2009 wurzelte in Politikern, die für politische Reformen und eine Öffnung zum Westen hin eintraten. Darunter etwa Ex-Präsident Mohammed Chatami oder der von den Demonstranten eingeforderte Präsident Mussawi. Die Proteste waren organisiert, die Forderungen gesetzt – oder, aus dem anderen Blickwinkel gesehen, begrenzt. Bei den „Protesten Überall“ ist bislang keine klare Führungspersönlichkeit erkennbar. Sogar Oppositionelle in Teheran sind unsicher, wer an den Demonstrationen beteiligt ist. Trotzdem haben sich die Protestierenden – Gruppen meistens junger Männer und Frauen – bisher standhaft und selbstorganisiert gezeigt.

Vor fast neun Jahren hatten die Hardliner die Kontrolle im Staat. Ahmadinedschads Politik und aggressive Haltung hatten die Opposition in Schrecken versetzt. Sogar Teile des klerikalen Establishments waren gegen ihn, so dass es für die Proteste eine breite Grundlage gab. Heute ist der relativ moderate Hassan Ruhani Präsident. Ins Amt kam er mit den Stimmen der Reformer. Viele seiner Wähler sind enttäuscht darüber, dass das internationale Atomabkommen nicht die erhofften wirtschaftlichen Vorteile hervorgebracht hat.

Wenn viele Iraner nun keine Hoffnung mehr im gesamten System sehen und auf die Straße gehen, könnten die Proteste Dimensionen wie 2009 erreichen. Aber viele zögern noch, sehen die Gefahr, dass ein Aufbegehren den Iran ins Ungewisse stürzen könnte. Für sie scheint es sicherer, Zugeständnisse unter Ruhani zu bekommen. Außerdem hat die Niederschlagung der Proteste 2009 die Opposition traumatisiert. Der Staat zeigte sich damals bereit, tödliche Gewalt anzuwenden. Es gab Festnahmen und Folter. Viele Aktivisten wurden auch noch Jahre nach den Ausschreitungen verfolgt.

Ruhani hat bisher eine sanftere Hand gezeigt und das Demonstrationsrecht der Iraner betont. Letztlich wird die Entscheidung aber wie 2009 bei Chamenei und den Revolutionsgarden liegen: Wenn sie glauben, dass die Unruhen außer Kontrolle geraten, könnten sie erneut auf eine brutale und blutige Antwort setzen.

Das Social-Media-Zeitalter hatte 2009 erst begonnen. Der Kurznachrichtendienst Twitter war drei Jahre alt, Facebook nur wenig älter. Weniger als eine Million Iraner hatte damals ein Smartphone. Heute hat sich die Reichweite exponentiell vergrößert: Geschätzt 48 Millionen Iraner besitzen ein Smartphone, das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Immer mehr Menschen nutzen die sozialen Netzwerke, Apps wie Instagram sind ebenso beliebt wie die Messenger WhatsApp und Telegram. Über sie ist die Kommunikation verschlüsselt, Nutzer sind also zumindest bis zu einem gewissen Grad vor staatlicher Überwachung geschützt. Sie dienen als wichtiges Instrument, um Fotos und Videos von Protesten zu verbreiten und sich für Demonstrationen zu verabreden.