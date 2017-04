 Proteste in den USA: Teilerfolg im Streit über Fließband-Hinrichtungen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Asa Hutchinson Der republikanische Gouverneur von Arkansas hofft weiterhin auf eine Durchführung der Hinrichtungen durch andere Gerichtsentscheidungen. (Foto: AP)

Little RockIm juristischen Ringen um mehrere geplante Hinrichtungen in Arkansas hat das Oberste US-Gericht einen Antrag des US-Staats abgelehnt, der dort die erste Exekution seit mehr als zehn Jahren möglich machen sollte. Die Generalstaatanwältin von Arkansas, Leslie Rutledge, hatte beantragt, die Aussetzung der Hinrichtung des Verurteilten Don Davis aufzuheben. Er sollte am Montagabend (Ortszeit) mit der Giftspritze getötet werden.

Der republikanische Gouverneur Asa Hutchinson äußerte sich enttäuscht über die Entscheidung vom späten Montagabend. Zugleich erklärte er, er fühle sich ermutigt von anderen Gerichtsentscheidungen, die den Weg für mehrere weitere geplante Hinrichtungen ebnen könnten. Die ersten beiden davon sind für Donnerstagabend vorgesehen.

Innerhalb von sieben Jahren war es das zweite Mal, dass ein Gericht wenige Stunden vor der geplanten Hinrichtung von Davis intervenierte. Arkansas wollte ursprünglich noch vor Ende April acht Häftlinge hinrichten, da Ende des Monats die Haltbarkeit eines der dafür nötigen Medikamente abläuft. Der US-Staat hat seit 2005 keine Häftlinge mehr hingerichtet, weil es zu wenige der notwendigen Arzneimittel und zudem Rechtsänderungen gab.