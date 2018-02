 Prozess gegen 16-jährige Palästinenserin: Israel schließt Öffentlichkeit aus

Etwa drei Millionen Menschen leben auf einer Fläche, die rund doppelt so groß wie das Saarland ist. Das Westjordanland unterteilt sich in großteils geografisch unzusammenhängende Verwaltungsbereiche: In Gebieten der Zone A hat die Palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle über Verwaltung und Sicherheit, in Zone B wachen die Palästinenser über die Verwaltung und die Israelis über die Sicherheit. Zone C kontrollieren die Israelis komplett. Dort gibt es häufig jüdische Siedlungen oder Militäreinrichtungen.