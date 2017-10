 Prozess gegen Peter Steudtner: Seminar im Putschistenhotel?

Peter Steudtner Der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner steht in der Türkei vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, die Putschisten in der Türkei unterstützt zu haben. (Foto: dpa)

IstanbulAm Tag vor seinem Prozess meldet sich Peter Steudtner persönlich. Er sei froh darüber, dass die Anklageschrift vorliege, ließ er über eine Bekannte mitteilen, und dass die nächsten rechtlichen Schritte wie der erste Anhörungstermin so schnell festgelegt worden seien. „Für mich zeigt sich auch in diesem Moment, was ich in den letzten Wochen gelebt habe: Selbstfürsorge ist Widerstandskraft“, ließ er ausrichten. Die Zeit im Gefängnis sei aushaltbar, erklärte Steudtner weiter, „gerade weil die Solidarität um mich herum so stark ist – dazu zählen insbesondere auch die Andachten in nah und fern“.

Dass er selbst einmal Solidarität nötig haben könnte, hätte Steudtner bis zum 5. Juli wahrscheinlich niemandem geglaubt. Der 45-Jährige Politikwissenschaftler hat eher anderen seine Solidarität und Hilfe angeboten. Der Experte für Gewaltfreie Konfliktbearbeitung leistete jahrelang Aufbauhilfe in Mosambik, seine Hauptthemen: Datenverschlüsselung, IT-Sicherheit, Kommunikation.

Der Medienrummel dürfte groß werden

Anfang Juli leitete er ein Seminar auf der Insel Büyükada, die zum Stadtgebiet Istanbuls gehört. Am zweiten Seminartag stürmten Polizisten den Saal, nahmen Steudtner gemeinsam mit anderen Teilnehmern fest. Zunächst kam er in Polizeigewahrsam, zwei Wochen später verhängte ein Richter eine Untersuchungshaft für den Deutschen.

Der Prozess gegen Steudtner beginnt am Mittwoch Istanbuler Gerichtspalast im Stadtbezirk Sisli; anders als bei der inhaftierten Deutschen Mesale Tolu, die in der Nähe ihres Gefängnisses im Istanbuler Vorort Silivri vor Gericht erscheinen musste. Der Medienrummel dürfte groß sein. Mit einem Erscheinen des deutschen Botschafters aus Ankara wird allerdings nicht gerechnet.

Seit Steudtners Verhaftung ging sein Name um die Welt, oft verbunden mit der Frage: Warum gerade er? Die Vorwürfe gegen ihn sind schwach. Möglicherweise spielt hingegen das Tagungshotel eine größere Rolle, als hierzulande vermutet wird.

Seit einem Putschversuch im Juli 2016 gehen türkische Sicherheitsbehörden erbittert gegen mutmaßliche Putschisten vor, aber auch gegen Mitglieder und Unterstützer der verbotenen PKK und verschiedene andere Gruppen, die je nach Sichtweise als oppositionell bis hin zu terroristisch eingestuft werden. Weite Teile der Bevölkerung sehen die Gülen-Bewegung hinter dem Putschversuch, die seit Jahren den Staat infiltriert und so den Umsturz vorbereitet haben soll.

Neben Steudtner sind mindestens zehn weitere Deutsche unter politischen Vorwürfen in der Türkei im Gefängnis, darunter Deniz Yücel, Korrespondent der Zeitung „Die Welt“, sowie Mesale Tolu, die für die radikallinke Organisation MLKP als Reporterin arbeitete. Außerdem ist derzeit ein US-amerikanischer Pastor in Untersuchungshaft. Zusammen mit Peter Steudtner wurde der iranisch-schwedische Menschenrechtler Ali Gharavi festgenommen. Insgesamt drei Journalisten aus Italien und Frankreich, die zwischenzeitlich im türkischen Gefängnis einsaßen, wurden wieder freigelassen, nachdem die Regierungen in Rom und Paris vermittelt hatten.