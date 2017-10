Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Verhaftung führte zur Verschärfung der Türkeipolitik Berlins

Die Verhaftung Steudtners führte zu einer Verschärfung der Türkeipolitik Berlins. Die jetzt veröffentlichte Anklageschrift dürfte kaum für Entspannung sorgen. Die Staatsanwaltschaft wirft darin Steudtner Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor, was laut türkischem Strafrecht mit maximal zehn Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Die Anklage enthalte lediglich Behauptungen und „absurde Anschuldigungen“ und „liest sich wie ein schlechter Roman“, gab Steudtners Anwalt zu Protokoll.

Ein Punkt in der Debatte um die Festnahme Steudtners schaffte es allerdings nur selten in die Debatte: das Hotel selbst, in dem das Seminar stattgefunden hatte. Einem Bericht der Zeitung „Aksam“ zufolge soll das Seminarhotel seit längerem von türkischen Sicherheitsbehörden beobachtet worden sein – dem Vernehmen nach im Zusammenhang mit ausländischen Geheimdiensten und dem Putschversuch vom 15. Juli 2016.

Das türkische Investigativportal OdaTV berichtete ebenfalls bereits kurz nach dem Putschversuch, dass am Vortag des Umsturzversuches 16 Personen, darunter ein ehemalige CIA-Berater, das Hotel „Splendid Palace“ auf der Insel Büyükada aufgesucht und einen Tag später wieder verlassen hätten.

Oda TV gilt, anders als viele andere Publikationskanäle in dem Land, als seriöses Portal für tiefgründige Recherchen. Zu den Veröffentlichungen zählen Berichte über den sogenannten „Tiefen Staat“ und die Gülen-Bewegung, die in weiten Teilen der türkischen Bevölkerung für den Putschversuch verantwortlich gemacht wird. Auch zu möglichen Manipulationen beim Referendum im April veröffentlichte OdaTV kritische Berichte.

Dass das Tagungshotel, in dem Steudtner verhaftet wurde, möglicherweise schon länger im Fadenkreuz der Regierung stand, kann theoretisch auf einen Zusammenhang mit einzelnen Teilnehmern des Seminars hindeuten – oder bloßer Zufall sein. Es existieren jedenfalls keinerlei Berichte, die eine direkte Verbindung zwischen Steudtner und den Vorgängen im Putschzeitraum ein Jahr vor dem Seminar nahelegen.

Trotzdem könnte die scheinbare Koinzidenz das hektische Handeln der Istanbuler Sicherheitskräfte bei der Verhaftung Steudtners erklären: Polizei und Staatsanwaltschaft sind einem hohen öffentlichen Druck ausgesetzt, die tatsächlichen Umstürzler ausfindig zu machen. Angesichts zehntausender Verhafteter scheint die Devise zu gelten: lieber einer zu viel als einer zu wenig. Steudtner wäre in dem Fall das tragische Opfer dieser Mentalität.

In seiner persönlichen Mitteilung vor dem Prozessbeginn betonte Steudtner, Vertrauen sei „für mich der Schlüssel, diese Situation zu überstehen“, und fügt an: „Dieses Vertrauen habe ich“.