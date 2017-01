Choi ist selbst angeklagt

Choi sitzt in einem separaten Prozess selbst auf der Anklagebank. Im Amtsenthebungsverfahren gegen Park wird sie am Dienstag aber nur als Zeugin vernommen. Am selben Tag werden auch Ahn und Jung Ho Sung, ein weiterer früherer Berater der Präsidentin, vor Gericht erwartet. Beide sollen in hunderten Fällen vertrauliche Informationen an Choi weitergereicht haben.

Die Anklage fordert zudem eine Befragung des ehemaligen Stabschefs Kim Ki Choon, der tausende kritisch gegenüber Park eingestellte Künstler auf eine Schwarze Liste hat setzen lassen sollen sowie des designierten Samsung-Erben Lee Jae Yong - die Präsidentin soll unter anderem Regierungsbeamte angewiesen haben, eine umstrittene Fusion zweier Tochterfirmen des Großkonzerns zu genehmigen.

Die Strategie der Verteidigung dürfte die sein, auf Zeit zu spielen. Park kann nicht dazu gezwungen werden, selbst vor den Richtern zu erscheinen. Und da die Beliebtheitswerte der Präsidentin wegen des Skandals im Keller sind, dürften die Anwälte es vermeiden wollen, dass sie öffentlich in die Mangel genommen wird. Stattdessen könnten sie zunächst fordern, dass die Anklage ihre Vorwürfe mit weiteren Beweisen belegt - in der Hoffnung, dass das Urteil umso milder ausfällt, je länger das Verfahren sich hinzieht.

Wie lange der Prozess am Ende dauern und wie er ausgehen wird, ist schwer vorauszusehen. Bisher hatte das südkoreanische Parlament nur in einem anderen Fall ein Amtsenthebungsverfahren gegen ein Staatsoberhaupt veranlasst: Damals, im Jahr 2004, setzte das Verfassungsgericht den inzwischen verstorbenen Präsidenten Roh Moo Hyun nach zwei Monaten wieder ins Amt zurück, weil es die vorgebrachten Gründe als nicht ausreichend ansah.

Im aktuellen Fall wiegen die Vorwürfe allerdings deutlich schwerer. Gleichzeitig sind die tief reichenden Verwicklungen der Affäre so komplex, dass Experten mit einem sehr viel längeren Verfahren rechnen. Die gesetzlichen Regeln sehen vor, dass die Richter des Verfassungsgerichts innerhalb von sechs Monaten zu einem Urteil kommen müssen - das würde heißen, spätestens am 6. Juni. Diese Fristen wurden aber schon oft ignoriert.