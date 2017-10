Stierkampf in Spanien Die Region Katalonien hatte den Stierkampf 2014 verboten, das spanische Verfassungsgericht hob das Verbot 2016 wieder auf. (Foto: dpa)

MadridDer katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat am Montagmorgen eine klare Antwort auf die Frage vermieden, ob er in der vergangenen Woche vor dem Parlament in Barcelona die Unabhängigkeit der Region erklärt hat oder nicht. Stattdessen schrieb er in einem zweiseitigen Brief an den spanischen Premierminister Mariano Rajoy: „Die Priorität meiner Regierung ist es, mit aller Intensität den Weg des Dialogs zu suchen.“ Gleichzeitig betont er, dass die Mehrheit der Katalanen einen eigenen Staat wolle.

Die spanische Regierung hatte Puigdemont eine Frist bis Montag um 10 Uhr gesetzt, um klarzustellen, ob er die Unabhängigkeit erklärt und damit gegen die spanische Verfassung verstoßen hat. Sie auch angekündigt, dass sie eine ausweichende Antwort als ein ‚Ja‘ werten würde. Deshalb bezeichnete die spanische stellvertretende Premierministrin Soraya Sáenz Santamaría den Aufruf Puigdemonts zum Dialog als „wenig glaubwürdig“. Er habe auf eine einfache Frage nicht geantwortet. Er hat nun noch bis Donnerstagmorgen um 10 Uhr Zeit, sich zu erklären und sich wieder an die Vorschriften der Verfassung zu halten. Lässt er diese Frist verstreichen, könnte Madrid Zwangsmaßnahmen anordnen.

Was ließ die Unabhängigkeitsbewegung so stark aufflammen? Der 28. Juni 2010 Damals kippte das Oberste Gericht Spaniens auf Betreiben der konservativen Volkspartei (PP) ein neues Autonomiestatut für die Region, das 2006 unter der Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Zapatero vom Parlament in Madrid und von den Katalanen selbst in einer Volksbefragung gebilligt worden war. Knapp zwei Wochen später kam es zu einer Massendemonstration in Barcelona, an der mehr als eine Million Menschen teilnahmen.

Mario Rajoy Seit Mariano Rajoy und seine PP im Dezember 2011 an die Macht kamen, gab es kaum noch Gespräche der Zentralregierung mit der Region im Nordosten des Landes. Rajoy verfügte im Parlament über eine absolute Mehrheit und musste deshalb nicht mit Zugeständnissen auf Stimmenfang in Katalonien gehen. Er konzentrierte sich vor allem darauf, die 2008 ausgebrochene massive Wirtschaftskrise seines Landes in den Griff zu bekommen. Da passte der Wunsch nach mehr finanzieller Unabhängigkeit der Katalanen nicht in sein Konzept.

Korruption Die Menschen im wirtschaftsstarken Katalonien sind vor allem wütend über die Korruptionsskandale der Regierung und wettern, Rajoy und seine Verbündeten verfolgten noch immer die gleichen Ziele wie die Franco-Diktatur. Unter der Herrschaft Francisco Francos, der 1975 starb, waren die katalanische Sprache und Kultur teilweise brutal unterdrückt worden. Viele Bürger des traditionell eher linken und republikanischen Kataloniens, selbst solche, die gegen die Unabhängigkeit sind, lehnen die spanische Monarchie ab.

Perspektivlosigkeit Viele Bürger auf den Straßen geben übereinstimmend an, sie müssten viel zu viel Geld an die „korrupte Regierung“ in Madrid abgeben, was die eigene Jugend in die Perspektivlosigkeit geführt habe. Sie glauben, dass ein unabhängiges Katalonien in Europa besser dastünde. Das Geld sei aber nicht der wichtigste Grund für das Streben nach Unabhängigkeit, betonen viele Katalanen.

Hoffnungsträger Puigdemont Im Januar 2016 wurde Carles Puigdemont als neuer katalanischer Hoffnungsträger zum Chef der Generalitat (Regionalregierung) gewählt. Als er im Juni 2017 bekanntgab, am 1. Oktober ein Referendum über die Unabhängigkeit abzuhalten, sahen viele Katalanen ihre Stunde gekommen. Bei der Volksbefragung stimmten mehr als 90 Prozent der Teilnehmer für die Trennung. Allerdings hatten nur 43 Prozent der 5,3 Millionen Wahlberechtigten teilgenommen.

Das würde bedeuten, dass der höchst brisante Artikel 155 der spanischen Verfassung aktiv wird. Der Artikel wird wegen seiner weitreichenden Konsequenzen auch als „Nuklearwaffe“ bezeichnet. Er ermöglicht der Zentralregierung in Madrid, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Region, die gegen die Verfassung verstößt, dazu zu bringen, sich wieder an die Gesetze zu halten. Er lässt aber offen, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Bisher ist der Artikel nie zur Anwendung gekommen.

Experten gehen aber davon aus, dass Rajoy die komplette Regierung in Katalonien ab- und ersetzen wird. Spanische Medien berichteten am Wochenende, Rajoy erwäge in dem Fall entweder eine Übergangsregierung mit Vertretern aller Parteien oder eine von Technokraten geleitete Regierung. Innerhalb von drei bis sechs Monaten sollten dann Neuwahlen in Katalonien stattfinden. Sáenz de Santamaría erklärte jedoch, der Artikel sei nicht dazu da, um die Selbstverwaltung aufzuheben, sondern um die Legalität und die Verwaltung der Region in Übereinstimmung mit der Verfassung sowie dem Autonomiestatut wieder herzustellen

Die Frage ist jedoch zum Beispiel, was dann mit der aktuellen Regierung passiert und was mit der katalanischen Polizei Mossos d’Esquadra, die während des Unabhängigkeitsreferendums untätig geblieben war. Vor allem aber steht zu befürchten, dass es zu Massenprotesten auf den Straßen kommen wird.

Puigdemont betont in seinem Brief mehrfach, er suche eine Lösung und keine Konfrontation. Er stellt dafür zwei Forderungen: Zum einen die Einstellung von Gerichtsverfahren „gegen das Volk und die Regierung Kataloniens“ und zum anderen das Ende der Kontrolle von Zahlungsströmen aus Madrid Richtung Katalonien.