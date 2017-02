Warmer Empfang Die rechtspopulistische Regierung Ungarns unter Premier Viktor Orbán (r.) umschmeichelt Kreml-Chef Wladimir Putin. (Foto: AP)

WienDas Tauwetter in Budapest kann Russlands Präsident Wladimir Putin bei seiner eintägigen Visite in Ungarn wörtlich nehmen. Denn die rechtspopulistische Regierung unter Premier Viktor Orbán hieß den Kreml-Chef und seine Entourage in drei Flugzeugen warmherzig willkommen. Zuvor umschmeichelte bereits Ungarns Außenminister Peter Szijjártó seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow bei einem privaten Abendessen in seiner Villa im kleinstädtischen Dunakeszi, nördlich von Budapest.

Die opulente Inszenierung der Visite hat einen guten Grund. Ungarn setzt bei der Energieversorgung ganz auf die russische Karte. Das EU-Land bezieht annähernd zwei Drittel seiner Gaslieferung aus dem Reich von Wladimir Putin. Nun soll mit Hilfe der Russen das ungarischen Atomkraftwerke Paks, rund eine Autostunde südlich von Budapest, für 12,5 Milliarden Euro ausgebaut werden.

Der staatliche ungarische Energiekonzern MVM plant in Paks den Bau von zwei russischen Druckwasserreaktoren mit einer Gesamtkapazität von 2.400 Megawatt. Unter der Führung der föderalen Agentur für Atomenergie Russlands, Rosatom, sollen die beiden Blöcke errichtet werden. Rosatom untersteht direkt dem Kreml. Die Finanzierung erfolgt über ein russisches Darlehen von zehn Milliarden Euro. Die Restsumme kommt vom ungarischen Staat. Die Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen. Bei dem Ausbau von Paks wollen auch westliche Firmen zum Zuge kommen, darunter sind Siemens und General Electric (GE).

Das Kernkraftwerk Paks deckt bislang mit seiner Tagesleistung von 2.000 Megawatt über die Hälfte des Strombedarfs in Ungarn ab. Der letzte große Störfall ereignete sich im Frühjahr 2003, als radioaktives Gas austrat.

Mit dem über einen Geheimvertrag besiegelten Ausbau von Paks manövriert sich das EU- und Natoland Ungarn im stärker in eine Abhängigkeit zu Russland. Orbáns Kurs ist innenpolitisch umstritten. Am Donnerstagabend sind Demonstrationen gegen die Energiepolitik in Budapest angekündigt.