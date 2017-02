Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Was im Ausland für Misstrauen sorgt

Auch in Brüssel ruft die Energiepolitik des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Kritik hervor. Die EU-Kommission hatte ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet, das im November 2016 eingestellt wurde.

Für Misstrauen außerhalb Ungarns sorgt insbesondere ein neues Gesetz der Budapester Regierung. Es sieht vor, dass die Regierung unter Orbán die staatliche Atomaufsicht bei sicherheitsrelevanten Entscheidungen einfach übergehen kann. Die Entmachtung der Atomaufsicht ist auf internationalen Protest gestoßen. „Orbán und Putin wollen ihren umstrittenen Atom-Deal heute offiziell zementieren, obwohl Brüssel die Finanzierung für Paks II noch nicht einmal genehmigt hat“, kritisierte Sönke Tangermann, Vorstand beim Ökoenergieanbieter Greenpeace Energy am Donnerstag. Zuletzt hatte auch die deutsche Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) Bedenken geäußert. Eine unabhängige Aufsichtsbehörde für die Atomkraftwerke in Ungarn sei „unverzichtbar“, sagte sie.

Für Putin ist die Visite in Ungarn unterdessen ein weiterer diplomatischer Erfolg in der EU. Premier Orbán hatte bereits im Vorfeld des Besuchs klar gemacht, dass er von einer Fortsetzung der EU-Sanktionen nichts hält. Trotz der Sanktionen ist der Kreml-Chef von einigen EU-Ländern wie Slowenien und Österreich empfangen worden. Beide Länder setzen ebenfalls auf gute Beziehungen zu Moskau. Der österreichische Gas- und Ölkonzern OMV, an dem der Staat maßgeblich beteiligt ist, ist auf eine Partnerschaft mit der Gazprom angewiesen.

Putin ist in Budapest kein seltener Gast. Bereits vor zwei Jahren besuchte der russische Staatschef mit einer großen Entourage von 100 Menschen, darunter Außenminister Lawrow, Energieminister Alexander Nowak, Gazprom-Chef Alexej Miller und Rosatom-Chef Sergej Kirijenko die Donaustadt. Im Gegensatz zu damals muss der Führer der rechtspopulistischen Fidesz-Partei heute aber keine heftige Kritik mehr aus Washington fürchten. Der seit 2010 regierende Premier Orban sieht sich mittlerweile in seiner Russland-Politik durch den neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump bestätigt, der ebenfalls auf Entspannung und Kooperation mit Moskau setzt.