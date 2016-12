Sanktionen spalten Republikaner

Die neuen Entwicklungen am Donnerstag markieren einen Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen den USA und Russland seit dem Ende des Kalten Krieges. Diese hatten sich in den vergangenen Jahren wegen des Ukraine-Konflikts nach der russischen Annexion der Krim und des syrischen Bürgerkriegs ohnehin stark verschlechtert.

Die russische Botschaft in Großbritannien reagierte mit Spott auf die Sanktionen von US-Präsident Barack Obama. Mit der Ausweisung von 35 Diplomaten habe Obama für ein „Déjà-vu“ aus den Zeiten des Kalten Kriegs gesorgt, hieß es in einer Nachricht im Twitter-Kanal der Botschaft. Man sei „wie jedermann“ froh, das Ende „dieser glücklosen“ – und am 20. Januar aus dem Amt scheidenden – Regierung zu sehen. Die Nachricht ziert das Bild einer Ente mit dem Schriftzug „lame“ – die berühmte lahme Ente, wie ein Präsident in den USA genannt wird, wenn er nur noch gut zwei Monate im Amt ist bis zur Machtübergabe an den Nachfolger.

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 29, 2016

Der designierte US-Präsident Donald Trump, der ein besseres Verhältnis zu Russland pflegen will, sah zunächst davon ab, die Maßnahmen der amtierenden Regierung zu bewerten. Trump betonte lediglich, Amerika müsse nun nach vorne schauen: „Es ist an der Zeit für unser Land, sich größeren und besseren Dingen zu widmen.“ Trump hatte bisher stets starke Zweifel an den geheimdienstlichen Erkenntnissen geäußert. Die Einschätzung, dass Hackerangriffe darauf abzielten, ihm zum Wahlsieg zu verhelfen, nannte er „lächerlich“.

Mit seiner bemerkenswerten Hinwendung zu Moskau brach Trump schon im Wahlkampf mit einer ureigenen Gepflogenheit seiner Partei. Dann benannte er kürzlich den Ölmanager Rex Tillerson zu seinem Außenminister. Der Chef von ExxonMobil verfügt über beste Kontakte zu Putin und dessen Vertrauten.

Einige von Trumps republikanischen Parteikollegen hingegen sprachen sich wiederholt für Sanktionen aus und forderten, die nun von Obama angeordneten Strafen müssten noch verschärft werden. Die Senatoren John McCain und Lindsey Graham teilten mit, die Sanktionen seien längst überfällig und lediglich ein „kleiner Preis“ für Russland.