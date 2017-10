Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Diese Manager nahmen teil

Wladimir Putin und Olaf Koch, CEO der Metro AG (v.l.) Deutsche Manager tauschen sich mit dem russischen Präsidenten aus. (Foto: AP)

Neben OA-Chef Büchele, der auch Vorstandsvorsitzender des Anlagenbauers M+W Group ist, sowie seinem Vize, Uniper-CEO Klaus Schäfer, waren dies: Der CEO von Linde, Aldo Belloni, Bilfinger-Boss Tom Blades, Metro-Chef Olaf Koch, Tui-Aufsichtsratschef Klaus Mangold, BASF-Finanzvorstand und Wintershall-Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Ulrich Engel, SAP-Vorstand Michael Kleinemeier, der Vorstandsvorsitzende von Schaeffler, Klaus Rosenfeld, der Geschäftsführende Gesellschafter des weltgrößten Gipsproduzenten Knauf, Manfred Grundke, die Aufsichtsratschefin des Landmaschinenherstellers Claas, Cathrina Claas-Mühlhäuser, der Fleischunternehmer Clemens Tönnies, der Miteigentümer der Bauer Kompressoren Group, Philipp Bayat, der Vorstandschef des Maschinenbauers DMG Mori, Christian Thönes, der Vorstandschef des Pumpen- und Heizungsherstellers Wilo, Oliver Hermes, der CEO des Kranherstellers Wolffkran, Peter Schiefer, der Geschäftsführer des Kartoffelsortenproduzenten, Thorsten Spill, der Vorstand des Versorgers EWE, Michael Heidkamp, der deutsche Chef der Gazprom-Pipelinetochter Nord Stream, Matthias Warnig, sowie Siemens-Vorstand Klaus Helmrich.

Über Siemens und den Ärger um Turbinen-Lieferungen der Münchener auf die Krim wurde laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auf dem Treffen mit Putin nicht gesprochen. Dabei gibt es erheblichen Zwist: Die USA sind verärgert, dass Turbinen des Siemens-Konzerns auf die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim geliefert wurden. US-Geheimdienste hätten im Vorhinein intensiv gewarnt, der Dax-Konzern habe dies aber ignoriert, heißt es in diplomatischen Kreisen von EU-Staaten und den USA. Siemens, das ein Turbinen-Joint-Venture bei St. Petersburg betreibt, hatte seinem russischen Geschäftspartner vorgeworfen, die Anlagen hinter seinem Rücken auf die Krim geliefert zu haben.

Auch andere deutsche Firmen haben Sorgen, dass ihre in Russland produzierten Waren auf Umwegen – und sehr zum Missfallen in Übersee – auf der Krim landen könnten. Das sagten mehrere deutsche Firmenvertreter dem Handelsblatt. Offen thematisieren will dies indes niemand.

Vielmehr wurde über Fragen der Digitalisierung der russischen Wirtschaft, den Fachkräftemangel, die Behebung des Infrastrukturmangels im Riesenreich, die Erhöhung der Produktivität und die Schaffung eines Mittelstandes in Russland diskutiert. Hier lobte Putin die deutsche Wirtschaft überschwänglich, da kleine und mittlere Unternehmen hier das Rückgrat der Wirtschaft seien. Sein Ziel für Russland: 2030 sollten 40 Prozent der Wirtschaftsleistung aus mittelständischen Unternehmen kommen. Er werde alles tun, damit sich Investoren wohlfühlten und bürokratische Hürden abgebaut würden. Aber das haben die deutschen Firmenvertreter nicht zum ersten Mal auf ihren jährlichen Treffen mit dem Kremlchef gehört.

Im Report „Doing Business“, mit dem die Weltbank jährlich das Geschäftsklima in 190 Ländern misst, ist Russland in diesem Jahr nach zuvor deutlichem Aufholen wieder um vier Plätze auf Rang 40 abgerutscht. Bei Genehmigungen und Bürokratie rangiert Russland gar nur auf Rang 115 und in Sachen Außenhandel auf 140.

Immerhin hat Putins Reich das Tal der Rezession durchschritten: Die von Moskaus renommierter Higher School of Economics berechnete Konsensprognose in- und ausländischer Ökonomen geht für das laufende Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent aus.