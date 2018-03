 Radikaler Islamismus: Dutzende Tote bei Taliban-Überfall auf afghanische Sicherheitskräfte

Bei einem Anschlag im Westen Afghanistans wurden mindestens 18 Sicherheitskräfte getötet. Die radikale Taliban bekannte sich auf Twitter zu dem Anschlag.

Sicherheitspersonal inspiziert den Ort des Anschlags in der Provinz Farah. (Foto: dpa) Anschlag in Afghanistan

KabulIm Westen Afghanistans haben radikalislamische Taliban aus einem Hinterhalt mindestens 18 Sicherheitskräfte getötet. Bei dem Überfall in der Provinz Farah seien auch Dutzende Taliban-Kämpfer ums Leben gekommen, teilte ein Sprecher des Provinzrates am Samstag mit. Den Angaben zufolge bekamen die Sicherheitskräfte bei dem Vorfall im Bezirk Bala Baluk am Freitagabend von Nato-Einheiten Unterstützung aus der Luft. Dabei sei eine Bombe auf ein Wohnhaus gefallen und habe eine Familie getötet, sagte Farid Ahmad Bachtawar weiter.

Die Taliban erklärten sich auf Twitter verantwortlich für den Angriff. Sie gaben die Zahl der getöteten Sicherheitskräfte allerdings mit 53 an. Der Sprecher des Provinzrates sprach indes von acht Spezialkräften sowie zehn Polizisten, die getötet worden seien. Die Zahl der Toten aufseiten der Taliban war zunächst nicht genau klar, mehrere Medien bezifferten sie auf etwa 30. Bachtawar sagte, es seien 40 gewesen.

Nach dem Ende des Kampfeinsatzes der Nato Ende 2014 kommt es mittlerweile wöchentlich mehrfach zu Angriffen der Taliban auf afghanische Sicherheitskräfte. Die Extremisten hatten von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 einen Großteil des Landes unter Kontrolle und halten auch heute wieder weite Teile der Bezirke.