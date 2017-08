Nichts außer Verhöhnung und die nächste Rakete

Doch Nordkorea ging auf Moons Vorschläge nur mit höhnischen Kommentaren ein – und testete Ende Juli die nächste Rakete.

Moon will, dass sein Land eine führende Rolle bei der Beilegung des Nuklearstreits mit Nordkorea übernimmt. Deshalb ist es für ihn entscheidend, wieder mit Pjöngjang ins Gespräch zu kommen. Nach Ansicht von Analysten zeigen die Langstreckenraketentest jedoch, dass Nordkorea nur mit den USA reden will, nicht aber mit der Regierung in Seoul. Deshalb sei es an Moons Vorschlägen auch nicht interessiert.

Noch sind Nordkoreas Langstreckenraketen nicht wirklich funktionstüchtig. Das Land muss also weiter testen. Wenn es die USA aber einmal mit Atomwaffen bedrohen kann, dürfte es versuchen, die Allianz zwischen den USA und Südkorea zu untergraben.

Mit ihren Atomwaffen als Trumpfkarte könnte die Führung in Pjöngjang Friedensverhandlungen mit den USA anstreben, um den Koreakrieg offiziell zu beenden. Bislang gibt es lediglich einen Waffenstillstand. Hauptforderung Nordkoreas dabei: Der Abzug der Zehntausenden US-Soldaten aus Südkorea.

Außerdem verlangt Pjöngjang ein Ende der alljährlichen Militärübungen der USA und Südkoreas. Dann dürfte es versuchen, seine von jahrelangen internationalen Sanktionen geschwächte Wirtschaft wiederzubeleben und neue Märkte für seine billigen Produkte und Arbeitskräfte zu finden.

Diese Ziele sind Pjöngjang offenbar wichtiger als alles, was ihm Südkorea bieten könnte.