Viel kritisierte „harte Linie“ nun eine Option

Als Moon noch Oppositionsführer war, profilierte er sich als Kritiker der damaligen konservativen Regierung, die gegenüber Pjöngjang eine harte Line verfolgte. Moon kritisierte, das stoppe die Rüstungsanstrengungen Nordkoreas nicht und führe nur dazu, dass Südkorea in der Auseinandersetzung an Gewicht verliere. Doch Nordkoreas Unnachgiebigkeit könnte Moon jetzt das gleiche Schicksal bescheren, wie seiner unmittelbaren Vorgängerin Park Geun Hye. Diese hatte zunächst auch mehr Flexibilität gegenüber Pjöngjang versprochen.

Nach dem zweiten Langstreckentest im Norden gab auch Moon eine harte Antwort. Er ordnete Militärgespräche mit den USA an, bei denen es um schwerere Gefechtsköpfe für südkoreanische Raketen gehen soll. Außerdem soll das US-Raketenabwehrsystem THAAD in Südkorea ausgebaut werden.

Welche Sanktionen der UN-Sicherheitsrat gegen Nordkorea verhängte Erster Atomtest Oktober 2006: Der Sicherheitsrat verhängt ein Handelsembargo für alle Waren, die mit dem nordkoreanischen Raketen- und Nuklearprogramm zu tun haben könnten. Auch schwere konventionelle Waffen und Luxusgüter dürfen nicht mehr ein- und ausgeführt werden.

Zweiter Atomtest Mai 2009: Der Rat verschärft seine Sanktionen: Unter anderem soll Fracht nach Nordkorea stärker auf verbotene Waffenlieferungen kontrolliert werden. Zudem soll Pjöngjang keine Investitionsmittel oder Darlehen mehr von der internationalen Gemeinschaft erhalten - es sei denn, sie kämen der Bevölkerung in Form von humanitärer oder Entwicklungshilfe zugute.

Raketenstart Dezember 2012: Mehrere ranghohe Mitarbeiter der an dem Start beteiligten Unternehmen dürfen nicht mehr ins Ausland reisen. Ihre Auslandskonten und die ihrer Unternehmen werden eingefroren.

Dritter Atomtest Februar 2013: Die neue Resolution richtet sich gezielt gegen Diplomaten des Regimes. Zudem dürfen viele Luxusgüter nicht mehr nach Nordkorea exportiert werden. Bestehende Sanktionen wie Reiseverbote und Kontensperrungen werden verschärft.

Vierter Atomtest Januar 2016: Die darauf folgende Resolution 2270 sieht unter anderem Kontrollen aller Frachter von und nach Nordkorea sowie ein Verkaufsverbot von Handfeuerwaffen vor. Zu den Maßnahmen gehört auch ein Exportverbot für bestimmte Bodenschätze.

Fünfter Atomtest September 2016: Der Sicherheitsrat verhängt Exportverbote für Kupfer, Nickel, Silber und Zink. Die Ausfuhr von Kohle und Eisen ist nur noch erlaubt, um der „Existenzsicherung“ der nordkoreanischen Bevölkerung zu dienen. Hinzu kommen weitere Reiseverbote und das Einfrieren weiterer Vermögen.

Neuer Raketentest Der UN-Sicherheitsrat verschärft seine Sanktionen, nachdem Nordkorea am 28. Juli trotz aller Verbote des Sicherheitsrates eine Interkontinentalrakete getestet hat, die nach Berechnungen von Experten eine theoretische Reichweite von rund 10.000 Kilometern hätte und damit das Festland der USA treffen könnte. Die neuen Strafmaßnahmen verbieten der Regierung in Pjöngjang die Ausfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch, um die Exporteinnahmen von bisher drei Milliarden Dollar jährlich um ein Drittel zu kappen. Auch Joint-Ventures mit Nordkorea sind künftig verboten.

Südkoreas Konservativen geht das nicht weit genug. Sie fordern zusätzliche Sanktionen gegen und mehr Druck auf Nordkorea. Moons Gesprächsvorschläge in Richtung Pjöngjang seien eine ziemlich einseitige Liebesaffäre, urteilen sie.

Der Analyst Hong Min vom Institut für Nationale Wiedervereinigung in Seoul sieht dagegen noch eine Chance für Moons Ansatz. Pjöngjang könnte darauf eingehen, wenn die jüngst noch einmal verstärkten UN-Sanktionen gegen Nordkorea in den nächsten Monaten effektiv umgesetzt werden, sagt er. Allerdings müsse sich die Regierung in Seoul an den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um eine Lösung beteiligen und dürfe nicht so tun, als gehe es nur darum, wer dabei die Führung übernimmt.