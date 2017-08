Auf der nördlichen Seite wird niemand abheben Der südkoreanische Präsident Moon Jae In. (Foto: dpa)

SeoulSeit die Liberalen im Mai an die Macht in Seoul zurückgekehrt sind, macht Südkorea seinem Erzrivalen im Norden Angebote zur Zusammenarbeit. Südkoreas neuer Präsident Moon Jae In glaubt, die Spannungen wegen Nordkoreas Atomwaffenprogramm ließen sich am besten durch Vereinbarungen zwischen den beiden Staaten entschärfen. Doch Nordkorea beißt nicht an. Pjöngjang will gar nicht verhandeln, zumindest nicht mit Südkorea.

Stattdessen hat Nordkorea eine Rakete nach der anderen getestet und droht jetzt mit einem Angriff auf den US-Stützpunkt Guam im Pazifik. Damit demonstriert die Führung des hochgerüsteten Landes, dass sie die USA als eigentlichen Ansprechpartner betrachtet. Das zwingt Moon zu einer Politik, die seinen Neigungen widerspricht.

Die letzten offiziellen Verhandlungen zwischen Nord- und Südkorea gab es im Dezember 2015. Seither treibt Nordkorea sein Rüstungsprogramm mit Atomtests und Raketenstarts voran.

Moon setzte dem die Ankündigung entgegen, an die sogenannte Sonnenscheinpolitik seiner liberalen Vorgänger Kim Dae Jung und Roh Moo Hyun anzuknüpfen. Diese hatten Nordkorea wirtschaftliche Anreize gegeben, um in den Dialog zu treten. Das hatte zu einer zeitweiligen Annäherung der beiden Koreas geführt mit den historischen Treffen der Staatschefs beider Seiten in den Jahren 2000 und 2007 als Höhepunkt.

Trump, Nordkorea und Raketen – eine Chronik 24. April US-Satellitenaufnahmen deuten auf erhöhte Aktivitäten rund um eine Testanlage für nukleare Operationen in Nordkorea hin. Während Japan und die USA Nordkorea von „provokanten Aktionen“ abbringen wollen, ruft China zu Zurückhaltung auf.

28. April US-Außenminister Tillerson warnt vor „katastrophalen Konsequenzen“ und fordert eine neue Strategie: verschärfte Isolierung. China aber hofft weiterhin auf neue Gespräche.

29. April Nordkorea testet abermals trotz internationaler Untersagungen eine ballistische Rakete - der Test schlägt laut verschiedener Berichte jedoch fehl. Unklar ist, was das geplante Ziel der Rakete war.

05. Mai Nordkorea hält nach eigenen Angaben einen weiteren US-Bürger wegen des Vorwurfs „feindseliger Handlungen“ fest.

12. Mai Ein mutmaßlicher Tötungskomplott US-amerikanischer und südkoreanischer Geheimdienste gegen Kim Jong-Un wurde als Kriegserklärung aufgefasst. Kurz nach einem weitern Raketentest kündigt Kim eine Massenproduktion an

28. Mai Die Führung in Pjöngjang lässt sich von nichts und niemandem beeindrucken. Trotz zahlreicher UN-Resolutionen und ungeachtet eines Aufrufs der G7 startet Nordkorea erneut eine ballistische Rakete. Japan protestiert.

07. Juni Fünf Raketenstarts in knapp vier Wochen - Nordkorea zeigt militärische Stärke. Die US-Militärs reagieren besorgt, denn immer stärker erscheinen US-Truppen oder gar die USA als mögliche Ziele.

13. Juni Der seit eineinhalb Jahre in Nordkorea gefangen gehaltene US-Student Otto Warmbier wird freigelassen. Er soll versucht haben, ein Propaganda-Banner zu stehlen und war zu 15 Jahren Schwerstarbeit verurteilt worden.

Zeitgleich wird bekannt, dass Nordkorea offenbar auf den Einsatz von Drohnen setzen soll, um damit US-Raketensysteme beim südlichen Nachbarn auszuspionieren.

28. Juli Am 28. Juli 2017 testet Nordkorea trotz aller Verbote des UN-Sicherheitsrates eine Interkontinentalrakete, die nach Berechnungen von Experten eine theoretische Reichweite von rund 10.000 Kilometern hätte und damit das Festland der USA treffen könnte. Als Reaktion verhängte der UN-Sicherheitsrat einstimmig die bisher schärfsten Wirtschaftssanktionen gegen Pjöngjang.

Moon schlug vor, die Lage auf der Koreanischen Halbinsel durch Zusammenarbeit bei „einfachen“ Themen zu entschärfen. Durch Gespräche könnten die Feindseligkeiten an der schwer bewachten Grenze zwischen beiden Staaten reduziert werden, sagte er zwei Tage nachdem Nordkorea den Test einer Rakete verkündet hatte, die die USA treffen könne. Außerdem sollten wieder Treffen zwischen Verwandten möglich werden, die der Koreakrieg zwischen 1950 bis 1953 auseinandergerissen hatte.

Außerdem lud Moon Nordkorea ein, an den Olympischen Winterspielen im kommenden Februar im südkoreanischen Pyeongchang teilzunehmen. Langfristigere Projekte könnten eine Eisenbahnstrecke über die Grenze sein und eine Erdgasleitung, die beide Staaten mit Russland verbinde.

Wenn die Voraussetzungen stimmten, sei er auch zu einem Treffen mit Nordkoreas Staats- und Parteichef Kim Jong Un bereit, sagte Moon. Nordkorea könne seine Sicherheit nur durch eine „vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Entnuklearisierung“ sichern, sagte der südkoreanische Präsident und verurteilte den Raketentest.