 Raketen-Test: Nordkorea zündelt wieder

Nordkorea unternimmt neuen Raketentest

SeoulNordkorea hat erneut eine ballistische Rakete erprobt. Das Geschoss sei am Sonntagmorgen von der Gegend um Banghyon in der Provinz Nord-Pyongan abgefeuert worden, rund 500 Kilometer weit Richtung Japanisches Meer geflogen und dort niedergegangen, teilte der südkoreanische Generalstab in Seoul mit. Das US-Militär erklärte, es habe sich nicht um eine Interkontinentalrakete gehandelt. Nordkorea bestätigte die Aktion zunächst nicht. Nachbarstaaten kritisierten den Test.

Nordkorea hatte 2016 zwei Nukleartests ausgeführt und eine Reihe von Raketen gestartet, was ihm vom UN-Sicherheitsrat untersagt worden ist. In seiner Neujahrsansprache 2017 erklärte Machthaber Kim Jong Un, dass sein Land in der finalen Phase für den Test einer Interkontinentalrakete angelangt sei.

Das strategische US-Kommando erklärte aber, bei der am Sonntag gestarteten Rakete handele es sich nicht um einen solchen Typ, sondern um eine Waffe mit mittlerer Reichweite. Sie sei zwischen Korea und Japan ins Meer gestürzt und keine Bedrohung für Nordamerika gewesen. Auch Südkoreas Militär ging laut einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap nicht von einer Interkontinentalwaffe aus.

Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm (2016) 6. Januar 2016 Nordkorea führt seinen vierten Nukleartest aus. Nach eigenen Angaben wurde eine „miniaturisierte“ Wasserstoffbombe getestet. Experten ziehen die Angaben in Zweifel. (Quelle: AP)

7. Februar 2016 Nordkorea schießt nach eigenen Angaben eine Langstreckenrakete ins All.

9. März 2016 Machthaber Kim Jong Un erklärt, sein Land habe verkleinerte Atombomben entwickelt, die auf Raketen platziert werden können.

18. März 2016 Zum ersten Mal seit 2014 feuert Nordkorea eine Mittelstreckenrakete vom Typ Rodong ab. Das Geschoss fliegt rund 800 Kilometer weit, ehe es östlich des Landes ins Wasser fällt.

23. April 2016 Nordkorea schießt eine Rakete von einem U-Boot ab. Aus dem südkoreanischen Verteidigungsministerium heißt es daraufhin, das Geschoss habe eine Strecke von knapp 30 Kilometern zurückgelegt. Pjöngjang erklärt, der Start ziele darauf ab, die Atomsprengkopftechnologien voranzubringen.

22. Juni 2016 Washington und Seoul melden, dass Nordkorea zwei mutmaßliche Mittelstreckenraketen vom Typ Musudan abgefeuert hat. Diese Raketen könnten eines Tages in der Lage sein, weit entfernte Militärbasen der USA in Asien zu treffen. Pjöngjang gibt später bekannt, erfolgreich eine Mittelstreckenrakete getestet zu haben. Diese habe eine Höhe von 1400 Kilometern erreicht, bevor sie wie geplant in 400 Kilometer entfernten Gewässern gelandet sei.

19. Juli 2016 Nordkorea schießt drei Raketengeschossen ab. Zwei davon fliegen 500 bis 600 Kilometer weit. Die Tests sind nach Angaben der Führung in Pjöngjang Teil eines simulierten Präventivschlags auf südkoreanische Häfen und Flugplätze.

3. August 2016 Regierungsbeamten aus Südkorea und Japan zufolge legt eine nordkoreanische Mittelstreckenrakete einen Weg von rund 1000 Kilometern zurück und landet in der Nähe von japanischen Hoheitsgewässern. Es handelt sich vermutlich um eine Rodong-Rakete.

24. August 2016 Eine erneut von einem U-Boot abgefeuerte Rakete ist 500 Kilometer unterwegs, ehe sie nahe Japan ins Wasser stürzt. Kim erklärt, sein Land habe die Fähigkeit erlangt, einen vollausgerüsteten Atomangriff auszuführen. Auch das US-Festland befinde sich in Schlagdistanz.

5. September 2016 Wieder fliegen drei mutmaßliche Mittelstreckenraketen Nordkoreas fast 1000 Kilometer weit, ehe sie in Gewässern nahe Japan landen.

9. September 2016 Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen nuklearen Sprengkopf erfolgreich zur Explosion gebracht.

Beobachter werteten Nordkoreas Aktion als Versuch einer Machtprobe mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump, der am Wochenende Japans Ministerpräsident Shinzo Abe zu Gast hatte. Abe verurteilte den Raketentest scharf. Das Vorgehen Pjöngjangs sei „absolut nicht tolerierbar“, erklärte Abe bei einem gemeinsamen Auftritt mit Trump in dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Trump erklärte, die USA stünden zu „100 Prozent“ hinter Japan.

Südkoreas Regierungschef und amtierender Präsident Hwang Kyo Ahn kündigte Strafmaßnahmen gegen den Norden an. Sein Land arbeite „im Tandem mit der internationalen Gemeinschaft auf eine entsprechende Reaktion“ hin, um den Norden zu bestrafen, erklärte er. Welche Maßnahmen ihm vorschweben, sagte er nicht. Das Außenministerium verurteilte den Raketenstart als „eklatante und offenkundige“ Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und eine „ernste Bedrohung“ für die internationale Sicherheit. Die Regierung in Pjöngjang handle irrational und sei auf „fanatische“ Weise von einer Entwicklung von atomwaffenfähigen ballistischen Raketen besessen.

Der Chef des Auswärtigen Ausschusses im russischen Parlament, Leonid Sluzki sprach von einer „Herausforderung an uns alle“. Die Situation auf der Koreanischen Halbinsel sei instabil und könne zu einem „heißen Konflikt“ führen. Möglicherweise könnten die USA und Russland in dieser Frage zusammenarbeiten, sagte er der Nachrichtenagentur Interfax.

Italien forderte Nordkorea auf, die Entwicklung seines Raketenarsenals zu stoppen. Es bedrohe den Frieden und die internationale Sicherheit.

Nordkorea hatte laut südkoreanischen Regierungsvertretern schon am 15. und 20. Oktober 2016 seine Mittelstreckenrakete vom Typ Musudan abgefeuert. Kim Dong Yeop, Analyst am Institut für Fernost-Studien in Seoul, spekulierte, auch das jüngste Geschoss könne eine Musudan oder eine ähnliche Rakete sein, mit der der Antrieb für eine interkontinentale ballistische Rakete getestet werden solle, die das US-Festland treffen könnte. Doch sind sich Experten uneins darüber, wie weit Pjöngjang bei der Verfügbarkeit verlässlicher Langstreckenraketen mit atomaren Sprengköpfen tatsächlich vorangekommen ist.