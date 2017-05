Feststoffrakete mit Bedrohungspotenzial

Bei der Rakete habe es sich um ein Modell namens „Pukguksong-2“ gehandelt. Ziel sei gewesen, die technischen Kennzahlen des Waffensystems zu bestätigen und die Anpassungsfähigkeit des Geschosses unter unterschiedlichen Kampfbedingungen zu bestimmen.

Das Geschoss ist eine Land-Version einer U-Boot-Rakete. Feststoffraketen können weit schneller abgefeuert werden als Flüssigstoffraketen, weil sie nicht vorher betankt werden müssen. Eine solche Betankung, etwa über Kraftstoff transportierende Lkw, kann mit Satelliten erkannt werden und könnte im Ernstfall als Warnung dienen. Südkorea und die USA hatten das Geschoss vom Sonntag als Mittelstreckenrakete beschrieben. Der südkoreanische Stabschef hatte angegeben, die Rakete sei Richtung Osten rund 500 Kilometer weit geflogen.

UN-Resolutionen verbieten der kommunistischen Führung in Pjöngjang den Test von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch einen atomaren Sprengkopf tragen können. Vor einer Woche hatte Pjöngjang bereits eine Rakete abgefeuert, die so hoch und so lange wie noch nie zuvor in der Luft war. Das südkoreanische Außenministerium in Seoul warf dem Nachbarland nach beiden Tests Provokation vor.

US-Außenminister Rex Tillerson hatte am Sonntag gesagt, es sei noch zu früh, um zu bewerten, ob der internationale Druck auf Nordkorea Wirkung zeige. „Hoffentlich bekommen sie die Botschaft, dass der Pfad, ihr Atomwaffenprogramm fortzusetzen, nicht der Weg zu Sicherheit und sicherlich nicht zu Wohlstand ist“, sagte er dem US-Fernsehsender Fox News. Die fortlaufenden Tests seien enttäuschend und verstörend.

Die USA hatten erst vor wenigen Tagen den Flugzeugträger „USS Ronald Reagan“ zu Patrouillenfahrten in die Gewässer nahe der koreanischen Halbinsel geschickt. Das Schiff soll sich nach Berichten südkoreanischer und amerikanischer Medien gemeinsam mit der „USS Carl Vinson“ an Übungen im Westpazifik beteiligen.