 Razzien in Wien und Graz: Polizei nimmt acht Personen fest

Polizeipräsenz in Wien Österreichische Polizei verstärkt Einsatz und führt weitere Festnahmen durch. (Foto: dpa)

WienDie österreichische Polizei hat bei einem Großeinsatz acht Personen wegen Terrorismusverdacht festgenommen. Die Razzien in Wien und Graz hätten im Zuge eines laufenden Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachtes der Beteiligung an der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) stattgefunden, teilte die Staatsanwaltschaft Graz am Donnerstag mit. Einen konkreten Verdacht auf einen Anschlag oder eine akute Gefahr habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Behörde der Nachrichtenagentur Reuters.

Unter den Festgenommenen seien drei Österreicher mit Migrationshintergrund. Die weiteren Verdächtigen stammten aus Bosnien, Syrien und Mazedonien. Die Aktion, bei der 800 Polizisten im Einsatz gewesen seien, stehe nicht im Zusammenhang mit dem in der Vorwoche in Wien verhafteten 17-jährigen Terrorverdächtigen, sagte der Sprecher.