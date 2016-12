 Reagan und Kennedy als Vorbild: Trump will Antrittsrede selbst schreiben

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Donald Trump Trump soll schon vom „wunderbaren Stil“ des verstorbenen Expräsidenten Ronald Reagan geschwärmt haben. (Foto: dpa)

Palm BeachDer designierte US-Präsident Donald Trump will seine Antrittsrede selbst schreiben. Dabei wolle er sich von Ronald Reagan und John F. Kennedy inspirieren lassen, berichtete eine mit dem Vorhaben vertraute Gewährsperson aus dem Umfeld von Trump am Mittwoch (Ortszeit) in Südflorida.

Dort verbringt der gewählte Präsident derzeit in seinem Luxusclub Mar-a-Lago seine Ferien.

Schon im Gespräch mit Besuchern soll Trump vom „wunderbaren Stil“ des verstorbenen Expräsidenten Ronald Reagan geschwärmt haben. Zudem erwähnte er den im Mai 2017 anstehenden 100. Geburtstag des im Jahr 1963 ermordeten John F. Kennedy.

Die Vereidigung von Trump ist für den 20. Januar geplant.