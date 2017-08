Der Präsident der Vereinigten Staaten hat nicht nur Mitgefühl für die Spanier, er rät ihnen islamistische Terroristen wie einst General Pershing zu bekämpfen. Der soll sie einer Legende nach mit in Schweineblut getränkten Kugeln exekutiert haben.

Der US-General John Pershing soll auf den Philippinen 50 muslimische Gefangene mit Projektilen exekutiert haben, die er zuvor in Schweineblut getaucht hatte. Mit dem Blut der für gläubige Moslems unreinen Tiere sei ihnen der Weg ins Paradies versperrt gewesen. „Danach gab es 35 Jahre keinen islamistischen Terror mehr!“, schrieb Trump auf Twitter.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years!