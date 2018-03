Reaktion auf Giftgas-Anschlag USA und EU weisen Dutzende russische Diplomaten aus

Großbritannien hat im Fall des vergifteten Ex-Spions Sergej Skripal bereits 23 russische Diplomaten ausgewiesen. Jetzt ziehen Deutschland und die USA nach.

BerlinWegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien verschärfen die USA, Deutschland und mehrere andere westliche Staaten die Konfrontation mit Russland. Das Auswärtige Amt in Berlin kündigte am Montag die Ausweisung von vier russischen Diplomaten an. Sie müssen binnen sieben Tagen das Land verlassen.

Insgesamt weisen 14 EU-Staatenrussische Diplomaten aus, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk in Warna in Bulgarien sagte. Die USA verweisen 60 russische Geheimdienstmitarbeiter des Landes.

Wie Außenminister Heiko Maas am Montag erklärte, trage Russland nach dem Giftanschlag von Salisbury „noch immer nicht zur Aufklärung bei. Wir setzen damit auch ein Zeichen der Solidarität mit Großbritannien.“ Die Ausreiseaufforderung sei der russischen Botschaft übermittelt worden, teilte das Auswärtige Amt mit.

Maas betonte zugleich: „Wir sind weiterhin offen für einen konstruktiven Dialog mit Russland, der zu vielen internationalen Themen notwendig bleibt.“ Begründet wird der Schritt zudem mit einem Cyber-Angriff von Hackern auf das Auswärtige Amt mit mutmaßlich staatlichem russischem Hintergrund.

EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte, insgesamt 14 Mitgliedstaaten wiesen russische Diplomaten aus – neben Deutschland unter anderem Dänemark, Frankreich, Litauen, Polen und Tschechien. Auch die Ukraine wird der Nachrichtenagentur AFP zufolge 13 Diplomaten ausweisen.

Unter den 60 Diplomaten, die in den USA des Landes verwiesen werden, sind nach Angaben aus Kreisen der Regierung von Präsident Donald Trump zwölf Spione, die nach US-Erkenntnissen unter diplomatischem Deckmantel bei der russischen UN-Mission arbeiteten. Betroffen von den Ausweisungen seien russische Agenten, die in hohem Maße damit beschäftigt seien, „aggressiv Informationen zu sammeln“. Um welche Informationen es sich handelt, wollte ein hochrangiger Mitarbeiter des Weißen Hauses am Montag nicht sagen. Russland habe derzeit deutlich mehr als 100 aktive Agenten in den USA.

Zudem ordneten die USA an, das russische Konsulat in Seattle im US-Staat Washington zu schließen. Das Konsulat in Seattle sei wegen seiner räumlichen Nähe zu einem Marinestützpunkt ins Visier der Spionageabwehr geraten.

Der ehemalige Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury gefunden worden; sie befinden sich weiterhin im kritischen Zustand. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden sie mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet, der in der früheren Sowjetunion entwickelt wurde. Auch ein britischer Polizist wurde Nervengift ausgesetzt.

Schon zuletzt hatte die Europäische Union den Briten im Falle des vergifteten Ex-Spions Sergej Skripal die „uneingeschränkte Solidarität“ zugesagt. In einer Gipfelerklärung verkündeten die EU-Staaten vergangene Woche, dass sie „mit der Einschätzung derRegierung des Vereinigten Königreichsübereinstimmen, wonach sehr wahrscheinlichdie Russische Föderation dafürverantwortlich ist und es keineandere plausible Erklärung gibt“. Daraufhin beorderte die EU ihren Botschafter in Moskau, den deutschen Diplomaten Markus Ederer, zurück nach Brüssel.

Großbritannien will nach russischer Darstellung mit dem Fall um den vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal die Beziehungen der EU zu Russland untergraben. „Das Land, das die EU verlassen will, missbraucht den Faktor der Solidarität“, schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Montag auf Facebook. Großbritannien zwinge die verbleibenden EU-Staaten dazu, mit Sanktionen die Zusammenarbeit mit Russland zu erschweren.

