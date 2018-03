Reaktion auf Trumps Strafzölle China will offenbar in Kürze Liste mit Vergeltungszöllen auf US-Importe veröffentlichen

China will laut einem Bericht in Kürze auf Trumps Wirtschaftspolitik reagieren und eine Liste mit Vergeltungszöllen auf US-Importe veröffentlichen.

China will laut einem Bericht schon bald eine Liste mit Vergeltungszöllen veröffentlichen. (Foto: AP) Xi Jinping

PekingChina will die geplante Liste mit Vergeltungszöllen auf US-Importe der staatlichen chinesischen Zeitung „Global Times“ zufolge in Kürze veröffentlichen. Die Liste werde auf eine große Zahl bedeutender Ausfuhren aus den USA nach China abzielen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Leitartikel der Zeitung.

Damit wolle die Staatsführung auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf chinesische Importe reagieren. Trump hat bereits Zölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren in die Vereinigten Staaten verhängt und droht speziell China mit zusätzlichen Abgaben auf Produkte im Wert von bis zu 60 Milliarden Dollar.

Der Handelszwist zwischen den beiden größten Volkswirtschaften hat weltweit die Finanzmärkte aufgeschreckt. Die Regierung in Washington wirft China unter anderem vor, sich Technologien von amerikanischen Firmen aneignen zu wollen.

„Der Handelskrieg wird das ganze Jahrhundert bestimmen“

Die chinesische Staatsführung hat sich in dem Streit zuletzt sowohl dialog- als auch kampfbereit gezeigt. Früheren Angaben des Handelsministeriums zufolge bereitet die Volksrepublik Zölle auf US-Produkte im Wert von drei Milliarden Dollar vor.