Rebellengebiet Syrische Regierungstruppen rücken in Ost-Ghuta vor

Syrische Soldaten sind weiter in das Rebellengebiet vorgedrungen. Rund die Hälfte der zuvor von Rebellen gehaltenen Gebiete sei erobert.

Syrische Soldaten dringen weiter in das Gebiet bei Damaskus vor. (Foto: AFP) Syrien

DamaskusSyrische Regierungstruppen sind am Mittwochabend tief in das Rebellengebiet Ost-Ghuta vorgerückt. Unter dem Schutz von Artillerie hätten die Soldaten und verbündete Milizen einen Keil in das Rebellengebiet bei Damaskus getrieben, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte der Deutschen Presse-Agentur. Das Gebiet sei praktisch in einen Nord- und einen Südteil geteilt.

Seit Beginn ihres Vormarsches eroberten die regierungstreuen Truppen den Angaben zufolge rund die Hälfte der zuvor von Rebellen gehaltenen Gebiete in der Region Ost-Ghuta. Die Rebellen versuchen, über Gespräche mit der Türkei eine Waffenruhe zu erreichen. Die Türkei spricht sich im Syrienkrieg mit Russland ab, dem wichtigsten Verbündeten der syrischen Regierung.

Ost-Ghuta wird seit 2013 von Regierungstruppen belagert und mehrheitlich von islamistischen Rebellengruppen kontrolliert. In dem Kampfgebiet sollen 400.,000 Menschen leben; die UN und das Rote Kreuz versuchen, humanitäre Hilfslieferungen dorthin zu organisieren.