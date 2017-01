„Die Zahl der Einwanderer ist zu hoch“

Bei der Sicherheit wolle sie keine Abstriche machen, sagt May. Großbritannien werde sicherstellen, dass die Zuwanderung nach dem Brexit kontrolliert werden kann. Mit der EU will sie im Kampf gegen Verbrechen und Terrorismus weiter kooperieren.

Die Premierministerin stand seit Monaten unter Druck, eine Strategie für die anstehenden Brexit-Verhandlungen vorzulegen. Sie präsentierte nun einen Zwölf-Punkte-Plan, der unter anderem eine harte Linie in Sachen Einwanderung von EU-Bürgern vorsieht. Sie sollen in Zukunft nicht wie bisher ohne weiteres in Großbritannien leben und arbeiten dürfen. „Die Zahl der Einwanderer ist zu hoch“, sagte May.

Auch dem Europäischen Gerichtshof will sich London nicht länger unterwerfen. Beides gilt als Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im Binnenmarkt. Führende EU-Politiker haben mehrfach deutlich gemacht, dass sie Großbritannien nicht entgegenkommen werden.

Mit einem endgültigen Abkommen ist frühestens im Frühjahr 2019 zu rechnen, nach einer zweijährigen Verhandlungsphase. Sie beginnt mit der förmlichen Austrittserklärung, die May Brüssel spätestens Ende März vorlegen möchte. May will ein Abkommen, fügte aber hinzu: Kein Abkommen sei besser für Großbritannien als ein schlechtes Abkommen. Zugleich warnte sie, ohne ein Abkommen liefen europäische Unternehmen und Banken Gefahr, den Zugang zum britischen Markt zu verlieren. Großbritannien hätte die Freiheit, wettbewerbsfähige Steuersätze für Investoren festzulegen.