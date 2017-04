Sieg für Erdogan, doch nicht für die Türkei Die neue Macht des Staatschefs wird das Land nicht aus der Krise helfen. (Foto: dpa)

Recep Tayyip Erdogan hat die Volksabstimmung über sein geplantes Präsidialsystem knapp gewonnen. Der Staatschef erklärte sich am Sonntagabend noch vor dem Ende der Stimmenauszählung zum Sieger – wohl auch, um jeden Zweifel an dem Resultat von vornherein auszuräumen. Erdogan verspricht seinem Land jetzt „mehr Stabilität“. Zunächst aber könnte es weitere Turbulenzen geben – und noch eine Abstimmung.

Ein Triumph sieht anders aus. Beim Verfassungsreferendum bekam Erdogan weniger Zustimmung als bei seiner Direktwahl zum Staatspräsidenten 2014. Überdies stehen schwere Vorwürfe im Raum: Die Opposition spricht von Wahlfälschung. Es soll erhebliche Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung gegeben haben. War das Ja in Wirklichkeit ein Nein? Eines ist sicher: Erdogan wird sich diesen „Sieg“ nicht nehmen lassen. Dafür steht für ihn zu viel auf dem Spiel.

Seit er 1994 zum Istanbuler Oberbürgermeister gewählt wurde, hat Erdogan zwölf Wahlkämpfe geführt – und keinen verloren. Der Sieg vom Sonntag, so fragwürdig er auch zunächst erscheinen mag, ist sein bisher wichtigster Erfolg. Denn er beschert ihm die absolute Macht. Was der Ausgang der Abstimmung für die Türkei und für Europa bedeutet, lässt sich allerdings noch gar nicht absehen.

Erdogans Strategie der politischen Polarisierung ist ein weiteres Mal aufgegangen, wenn auch nur sehr knapp. Er setzte im Wahlkampf auf die Sehnsucht vieler Türken nach einem starken Mann, der das Land zu neuer Größe führt. Damit bediente der Staatschef, der sich selbst aus einfachsten Verhältnissen an die Staatsspitze emporkämpfte, einen weit verbreiteten Minderwertigkeitskomplex. Erdogan zeichnete das Bild einer im Ausland von Feinden umgebenen und im Innern von Verschwörern und Spionen bedrohten Türkei. Er dämonisierte die Europäer als „Nazi-Überbleibsel“ und rückte die Kritiker des geplanten Präsidialsystems in die Nähe von Terroristen.

Inhalte der Verfassungsreform in der Türkei Regieren per Dekret Der Präsident hat das Recht, per Dekret zu regieren.

Ausnahmezustand Der Präsident kann den Ausnahmezustand mit der damit verbundenen Einschränkung der Bürgerrechte beschließen.

Neuwahlen Der Präsident kann das Parlament auflösen und Neuwahlen anordnen.

Veto Der Präsident kann gegen Gesetzesvorhaben sein Veto einlegen.

Minister Der Präsident ernennt Minister und kann sie entlassen.

Stellvertreter des Präsidenten Der Präsident ernennt seine zwei Stellvertreter und kann sie entlassen.

Regierungsmitarbeiter Der Präsident ernennt hochrangige Regierungsmitarbeiter und kann sie entlassen.

Haushalt Der Präsident bestimmt den Staatshaushalt.

Verfassungsrichter Der Präsident hat ein erhebliches Mitspracherecht bei der Wahl der Verfassungsrichter.

Amtszeit des Präsidenten Die Amtszeit des Präsidenten ist auf zwei Legislaturperioden von je fünf Jahren begrenzt. Im Fall von vorgezogenen Neuwahlen ist eine Legislaturperiode von fünf Jahren vorgesehen – auch wenn der Präsident zuvor die maximale Amtszeit von zehn Jahren fast ausgeschöpft hat.

Amtsenthebungsverfahren Ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten ist nur mit den Stimmen von mindestens 400 der 600 Abgeordneten möglich.

Armee Der Präsident ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Parteivorsitzender Der Präsident kann im Gegensatz zur derzeitigen Verfassung auch Vorsitzender einer Partei sein.

Parlament Das Parlament kann weder Minister entlassen noch eine Vertrauensfrage stellen. Anfragen zur Regierungsarbeit sind an den Präsidenten zu stellen.

Dass Erdogan damit durchkommen konnte, ist auch ein Ergebnis der europäischen Türkei-Politik – sofern es eine solche überhaupt gibt. Mehr als ein Jahrzehnt lang hat die EU die Türkei sträflich vernachlässigt. Für die zunehmend autoritären Tendenzen unter Erdogan schien sich niemand zu interessieren. Schließlich brauchte man das Land in der Nato als Bollwerk an der Grenze zum Nahen Osten und in der EU als Schleusenwärter in der Flüchtlingskrise. Diese zynische Politik der Europäer haben die demokratischen Reformkräfte in der Türkei mit Recht als Verrat empfunden. Erdogan spielte das in die Hände. Er konnte die Opposition kleinhalten und die Europäer zu Feinden der Türkei stilisieren.

Das enge Abstimmungsergebnis zeigt: Die Türkei ist unter Erdogan zu einem tief gespaltenen Land geworden. Was kommt jetzt auf die Türken zu? Erdogans fanatisierte Anhänger stimmten bereits am Sonntagabend die ersten Jubelchöre an. Die Opposition innerhalb und außerhalb des Parlaments dürfte hingegen darauf hoffen, dass der Druck vielleicht nun etwas weicht und Erdogan die Daumenschrauben lockert. Schließlich hatte er noch am vergangenen Freitag versichert, er respektiere auch die Nein-Wähler. Doch schon nach seiner Wahl zum Staatsoberhaupt im August 2014 hatte Erdogan versprochen, er wolle ein Präsident „aller Türken“ sein – nur um dann noch schärfer gegen seine Kritiker vorzugehen. Dass Erdogan jetzt versöhnt statt weiter zu spalten, ist vor dem Hintergrund dieser Erfahrung unwahrscheinlich.

Die nächsten Schritte sind vorgezeichnet. Als erstes wird Erdogan nun in die von ihm mitbegründeten Regierungspartei AKP zurückkehren und sich auf einem Sonderparteitag wieder zum Vorsitzenden wählen lassen. Er ist dann Staatsoberhaupt und Parteichef in Personalunion. Die anderen Verfassungsänderungen werden schrittweise umgesetzt. Die ersten gemeinsamen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sollen regulär am 3. November 2019 stattfinden. Dann würde das Amt des Premierministers abgeschafft, und alle seine Befugnisse gingen auf den Präsidenten über. Erst dann bekäme Erdogan die volle Machtfülle des Präsidialsystems.

Wahrscheinlich wird er aber nicht so lange warten, sondern die Wahlen vorziehen, auch vor dem Hintergrund wachsender Arbeitslosenzahlen und steigender Inflation. Je länger Erdogan zuwartet, desto weiter könnte sich die Wirtschaftslage verschlechtern – und seine Wahlchancen schmälern. Jetzt kann er noch hoffen, mit dem Rückenwind des gewonnenen Referendums eine Zweidrittelmehrheit im nächsten Parlament zu erreichen und so seine Macht weiter auszubauen. Denn die Kurdenpartei HDP, deren Führung hinter Gittern sitzt, und die ultra-nationalistische MHP, die in der Präsidialfrage tief gespalten ist, könnten an der Zehnprozenthürde scheitern.