 Referendum in der Türkei: „Das ist keine gewöhnliche Abstimmung“

Stimmlokal in Istanbul Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan ringt um mehr Macht. (Foto: AP)

IstanbulFür Kadir war es keine Frage, ob er sich am Sonntag bereits um 6.30 Uhr an einer Mädchen-Berufsschule im Istanbuler Stadtteil Beyoglu einfindet. Der 34-Jährige hilft als ehrenamtlicher Wahlhelfer dabei, während der Volksabstimmung über eine geänderte Verfassung in der Türkei für Ordnung zu sorgen. „Die ersten standen schon vor der Türe, als das Wahllokal noch gar nicht geöffnet war“, erzählt Kadir. Bis 12 Uhr, glaubt er, seien schon Hunderte aus der Nachbarschaft gekommen, um zu wählen, als gerade eine Frau mit einer „Hayir“-Flagge an ihm vorbei in einen der Unterrichtsräume geht; „Hayir“ bedeutet „Nein“. „Sie ist nicht die erste, die das so offen zeigt“, erzählt er. Zuvor sei wiederum eine Gruppe junger Männer gekommen – Kadir winkelt die Arme an, um zu zeigen, dass die Männer Arm in Arm das Schulgebäude betreten hätten. „Sicher haben Sie mit 'Ja' gestimmt“, glaubt Kadir zu wissen.

Die Türkei ist gespalten. Kurz vor dem Referendum am Sonntag sagen Umfragen einen minimalen Vorsprung für die Befürworter einer Verfassungsänderung voraus, die dem Präsidenten mehr Macht sichern soll. 51 bis 52 Prozent würden Evet ankreuzen, also mit Ja stimmen, ergaben zwei Umfragen am Mittwoch. Knapp die Hälfte der Befragten sagt Hayir – Nein. Präsident Recep Tayyip Erdogan, der bereits jetzt der einflussreichste Staatschef ist, seit Mustafa Kemal Atatürk 1923 die moderne Türkei ausrief, strebt seit langem nach mehr Einfluss. In seinem Ringen darum riskiert er nicht nur eine noch tiefere Spaltung der Türkei, sondern auch einen Konflikt mit den Verbündeten und der Europäischen Union, der das Nato-Mitglied beitreten will.

„Dieses Referendum ist keine gewöhnliche Abstimmung“, sagte Erdogan bei der Stimmabgabe in seiner Heimatstadt Istanbul. „Diese Volksabstimmung ist eine Entscheidung über ein neues Regierungssystem, eines Wandels und einer Verwandlung in der Republik Türkei.“ Anhänger Erdogans skandierten im Wahllokal seinen Namen. Oppositionsführer und CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu sagte in Ankara: „Wir stimmen heute über das Schicksal der Türkei ab.“

Welche Konsequenzen hätte ein Ja für... ...Präsident Erdogan? Erdogan würde so mächtig wie nie. Sobald die Verfassungsänderung mit der Veröffentlichung im Amtsanzeiger in Kraft tritt, fällt das Verbot für den Präsidenten, Mitglied einer Partei zu sein. Erdogan dürfte dann wieder AKP-Chef werden. Ansonsten wird die Reform schrittweise umgesetzt. Ihren Abschluss findet sie erst mit Parlaments- und Präsidentenwahlen, die für November 2019 geplant sind, aber vorgezogen werden können. Seine volle Machtfülle als Staats- und Regierungschef erhielte Erdogan erst nach einem Sieg bei dieser Wahl.

...die Opposition? Für sie würde sich mit einem Ja beim Referendum eine lange Serie von Niederlagen fortsetzen. Durch den Zugewinn an Macht für den Präsidenten würde der Spielraum der ohnehin zahnlosen Opposition im Parlament noch weiter eingeschränkt. Die außerparlamentarische Opposition ist schon jetzt demoralisiert, der Ausnahmezustand verhindert Proteste weitgehend. Erdogan-Gegner befürchten, dass ihre Verfolgung noch zunehmen könnte.

...die türkische Wirtschaft? Ein Ja beim Referendum würde zumindest kurzfristig politische Stabilität bedeuten. Für die Wirtschaft ist das immer gut. Ob die Türkei auch langfristig stabiler würde, ist aber offen. Erdogan hat zudem ein mögliches Ende des EU-Beitrittsprozesses nach einem Sieg beim Referendum ins Spiel gebracht. Zwar würde das nicht die aus ökonomischer Sicht wichtigere Zollunion mit der EU beenden. Für westliche Investoren wäre aber auch die politische Abkehr der Türkei von Europa keine vertrauensbildende Maßnahme.

...die Sicherheit im Land? Die AKP-Regierung verspricht, dem Terrorismus würde ein Ende gesetzt, weil unter dem Präsidialsystem schneller und effektiver Entscheidungen getroffen werden können. Ob das aber wirklich zu einer Abnahme der Gewalt im Land führt, ist ungewiss. Die Opposition verweist darauf, dass es der AKP auch nach bald 15 Jahren an der Macht nicht gelungen ist, den Terrorismus auszumerzen - im Gegenteil: Seit Mitte 2015 eskaliert die Gewalt im Land.

...die Nato? Für die Verteidigungsallianz ist es enorm wichtig, dass die Türkei ein verlässlicher Bündnispartner bleibt - vor allem, weil über das Land an der Schnittstelle zwischen Europa, Asien und Nahost zahlreiche Anti-Terror-Einsätze laufen. Wenn ein Ja beim Referendum zu mehr politischer Stabilität führt, kann das der Nato nur nutzen - zumindest dann, wenn es nicht zu einer dauerhaften Abkehr von rechtsstaatlichen Prinzipien kommt. Letzteres könnte am Image der Nato kratzen.

...die Europäische Union? Für die EU birgt ein Sieg von Erdogan zumindest Risiken. Sollte sich die Türkei nach der Verfassungsänderung weiter von europäischen Standards und Normen entfernen, könnte sie sich gezwungen sehen, die EU-Betrittverhandlungen einseitig abzubrechen. Dies wiederum könnte die Türkei zum Anlass nehmen, die Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise einzuschränken.

...für die deutsch-türkischen Beziehungen? Zumindest ist der Wahlkampf mit Nazi-Vergleichen vorerst vorbei. Die Beziehungen beider Länder würden sich aber trotzdem nicht verbessern. Von den deutschen Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind Erdogans Verfassungspläne weit entfernt. Das würde das Verhältnis dauerhaft eintrüben und die Zusammenarbeit weiter erschweren.

Bei einem Zusammenstoß während des Referendums in der mehrheitlich kurdischen Provinz Diyarbakir wurden drei Menschen getötet. Die Nachrichtenagentur DHA meldete, ein weiterer Mensch sei verletzt worden. Am Sonntagmorgen sei es vor einem Wahllokal zu einem Streit gekommen, bei dem die Beteiligten mit Messern und Schusswaffen aufeinander losgegangen seien. Dabei seien drei Menschen verletzt worden. Zwei davon seien auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Nähere Hintergründe zu dem Zusammenstoß waren zunächst nicht bekannt.

In der Nacht vor der Abstimmung kam es Sicherheitskreisen zufolge zu einem neuen Anschlag kurdischer Extremisten. Bei dem Angriff auf einen Regionalpolitiker der regierenden AKP, der mit dem Auto in der südöstlichen Provinz Van unterwegs war, kam demnach ein Leibwächter ums Leben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ein zweiter Wächter sei bei dem Anschlag der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK verletzt worden.

Seit 6.00 Uhr (MESZ) sind die ersten Wahllokale im Osten des Landes geöffnet, bis 16.00 Uhr darf gewählt werden. Wann die ersten Ergebnisse bekannt gegeben werden, ist unklar. Verschiedene Quellen berichten entweder, dass bereits am Sonntagabend belastbare Hochrechnungen erwartet würden. Andere glauben, dass dies erst am Montag der Falls sein wird. Insgesamt können Türken am Sonntag in 167.000 Wahllokalen ihre Stimme abgeben. In Deutschland sind es etwa halb so viele.

Klar ist: Sollte die Verfassungsreform die erforderliche Mehrheit von mehr als der Hälfte der Stimmen erzielen, dürfte Erdogan noch am selben Tag wieder Chef der Regierungspartei AKP werden. Die restlichen Reformvorhaben, wie die Umstellung auf das Präsidialsystem, würden schrittweise bis zur ersten gemeinsamen Wahl von Parlament und Präsident umgesetzt, die für November 2019 geplant ist. Danach würde der Präsident nicht nur Staats-, sondern auch Regierungschef. Das Amt des Ministerpräsidenten würde entfallen.

Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Abstimmung werden immens sein: Fast 34.000 Polizisten sind allein in Istanbul für den Einsatz vorgesehen. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat zu Anschlägen während des Referendums aufgerufen. Am Samstag wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu 49 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, Angriffe während des Votums geplant zu haben. Darunter sollen 41 Ausländer sein.

Welche Konsequenzen hätte ein Ja für... ...Präsident Erdogan? Für ihn wäre ein Nein die schmerzlichste Niederlage seiner politischen Laufbahn. Allerdings bliebe er weiterhin Präsident, seine Amtszeit läuft bis 2019. Erdogans Kritiker befürchten, dass er eine Niederlage nicht kampflos hinnehmen würde. Spekuliert wird, dass er den Ausnahmezustand verlängern und Neuwahlen ausrufen könnte. Sollten die Oppositionsparteien MHP und HDP an der Zehnprozenthürde scheitern, wäre eine Zweidrittelmehrheit im Parlament für die AKP denkbar. Mit einer solchen Mehrheit könnte die Regierungspartei die Verfassungsreform auch ohne Volksabstimmung durchsetzen.

...die Opposition? Die Dynamik, die eine Niederlage Erdogans entfalten würde, ist nicht absehbar. Sie wäre aber sicherlich gewaltig. Für die Opposition wäre ein Nein ein Befreiungsschlag, selbst wenn sich an den Machtverhältnissen dadurch zunächst nichts ändern würde. Das Image des unbesiegbaren Ausnahme-Politikers würde aber schweren Schaden nehmen. Womöglich würden sich dann auch derzeit noch stumme Kritiker in der AKP trauen, ihre Stimme gegen Erdogan zu erheben.

...die türkische Wirtschaft? Bei einem Nein zum Präsidialsystem droht Instabilität - Gift für die Wirtschaft. Mögliche Neuwahlen würden die Unsicherheit noch einmal verlängern, es wären die fünften landesweiten Wahlen seit dem Frühjahr 2014. Welchen Kurs die Türkei danach nehmen würde, ist ungewiss - und aus Investoren-Sicht daher kaum kalkulierbar.

...die Sicherheit im Land? Unmittelbar nach einem Nein beim Referendum wird befürchtet, dass sich die Wut seiner Anhänger auf der Straße entladen könnte. Unter Europäern in Metropolen wie Istanbul geht nach Erdogans Wahlkampf-Vorwürfen gegen Deutschland und andere EU-Staaten die Sorge um, dass sie im Fall seiner Niederlage zum Sündenbock gemacht werden könnten. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) könnten das nach einem Nein zu erwartende Chaos im Land und die Schwäche in der politischen Führung dazu nutzen, ihre Anschläge zu verstärken.

...die Nato? Sollte ein Scheitern des Referendums zu anhaltender politischer Instabilität führen, wäre das aus militärischer Sicht schlecht. Die Türkei verfügt über die zweitgrößte Nato-Armee nach den USA. Zudem gilt sie als äußert wichtiger Partner im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

...die Europäische Union? So sehr sich viele Pro-Europäer eine Niederlage Erdogans wünschen: Dass ein Nein der Türken sich positiv auf die zuletzt äußerst angespannten EU-Türkei-Beziehungen auswirkt, ist keineswegs sicher. In Brüssel dürfte ein Nein allerdings diejenigen bestätigen, die aus Rücksicht auf pro-europäische Oppositionskräfte in der Türkei an den Beitrittsverhandlungen mit dem Land festhalten wollen.

...für die deutsch-türkischen Beziehungen? Die Bundesregierung würde erst einmal aufatmen. Wie es dann in den Beziehungen weitergeht, hängt von der Reaktion Erdogans ab. Deutschland hat großes Interesse an einer schrittweisen Normalisierung. So richtig daran glauben mag in der Regierung im Moment aber kaum jemand. Dafür ist im Wahlkampf zu viel Porzellan zerschlagen worden.

Insgesamt 58 Millionen Türken im In- und Ausland sind zur Wahl aufgerufen. In der Vergangenheit hatte die regierende AKP, die nun für ein „Ja“ beim Verfassungsreferendum plädiert, jeweils eine komfortable Mehrheit erhalten. Die AKP speiste ihre Wählerschaft bei vielen Wahlen aus drei gesellschaftlichen Hauptgruppen: Konservative Muslime, mittelständische Unternehmer und Kurden. Während die erste Gruppe als feste Wählerbastion gilt, könnten Wähler aus der Wirtschaft und dem kurdischen Südosten Erdogan am Ende einen Strich durch die Rechnung machen.

Knapp 1,4 Millionen Auslandstürken haben bis zum 9. April bereits an einer von 120 Auslandsmissionen der Türkei ihre Stimme abgegeben, darunter in Deutschland, weiteren EU-Ländern sowie den USA. Kurzentschlossene können sogar noch am heutigen Wahlsonntag an insgesamt 31 Zollabfertigungen an türkischen Flughäfen ihre Stimme abgeben. Einer davon ist Oguzcan, seinen Nachnamen möchte er nicht nennen. Er kam am frühen Sonntagmorgen mit einer Maschine aus Düsseldorf und wolle eigentlich weiter an die türkische Ägäisküste. „Ich habe nun extra dieses Datum für meinen Hinflug gewählt, während meines Zwischenstopps in Istanbul werde ich wählen – mit Ja natürlich“, erzählt er ungefragt und nicht ohne Stolz.