Der Fluch der Macht

Ob Erdogan seiner neuen Machtfülle wirklich froh wird, steht aber auf einem anderen Blatt. Die Türkei ist in keinem guten Zustand. Dem Boom am Bosporus, der dem Land in der ersten Erdogan-Dekade Wachstumsraten von durchschnittlich sechs Prozent pro Jahr bescherte, geht die Puste aus. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem höchsten Stand seit sieben Jahren, die Inflation befindet sich gar auf einem 16-Jahreshoch. Ausländische Investoren wenden sich ab. Auch das heiße Geld, auf das die Türkei zum Ausgleich ihrer Leistungsbilanz angewiesen ist, macht einen Bogen um das Land.

Die Türkei steckt tief im Treibsand der Bürgerkriege in Syrien und im Irak. International ist sie nicht nur im Westen isoliert. Auch im gerade erst wieder reparierten Verhältnis zu Russland gibt es wegen Erdogans Syrienpolitik neue Spannungen. Der Kurdenkonflikt ist wieder aufgeflammt. Die Terrorwelle der beiden vergangenen Jahre hat das Land zermürbt, die Touristen bleiben weg. Der Putschversuch vom vergangenen Juli zeigte, wie labil die innenpolitische Lage ist. Die hernach von Erdogan angeordneten Massenentlassungen von mehr als 130.000 Staatsdienern haben die öffentliche Verwaltung und insbesondere die Justiz geschwächt.

Welche Konsequenzen hätte ein Ja für... ...Präsident Erdogan? Erdogan würde so mächtig wie nie. Sobald die Verfassungsänderung mit der Veröffentlichung im Amtsanzeiger in Kraft tritt, fällt das Verbot für den Präsidenten, Mitglied einer Partei zu sein. Erdogan dürfte dann wieder AKP-Chef werden. Ansonsten wird die Reform schrittweise umgesetzt. Ihren Abschluss findet sie erst mit Parlaments- und Präsidentenwahlen, die für November 2019 geplant sind, aber vorgezogen werden können. Seine volle Machtfülle als Staats- und Regierungschef erhielte Erdogan erst nach einem Sieg bei dieser Wahl.

...die Opposition? Für sie würde sich mit einem Ja beim Referendum eine lange Serie von Niederlagen fortsetzen. Durch den Zugewinn an Macht für den Präsidenten würde der Spielraum der ohnehin zahnlosen Opposition im Parlament noch weiter eingeschränkt. Die außerparlamentarische Opposition ist schon jetzt demoralisiert, der Ausnahmezustand verhindert Proteste weitgehend. Erdogan-Gegner befürchten, dass ihre Verfolgung noch zunehmen könnte.

...die türkische Wirtschaft? Ein Ja beim Referendum würde zumindest kurzfristig politische Stabilität bedeuten. Für die Wirtschaft ist das immer gut. Ob die Türkei auch langfristig stabiler würde, ist aber offen. Erdogan hat zudem ein mögliches Ende des EU-Beitrittsprozesses nach einem Sieg beim Referendum ins Spiel gebracht. Zwar würde das nicht die aus ökonomischer Sicht wichtigere Zollunion mit der EU beenden. Für westliche Investoren wäre aber auch die politische Abkehr der Türkei von Europa keine vertrauensbildende Maßnahme.

...die Sicherheit im Land? Die AKP-Regierung verspricht, dem Terrorismus würde ein Ende gesetzt, weil unter dem Präsidialsystem schneller und effektiver Entscheidungen getroffen werden können. Ob das aber wirklich zu einer Abnahme der Gewalt im Land führt, ist ungewiss. Die Opposition verweist darauf, dass es der AKP auch nach bald 15 Jahren an der Macht nicht gelungen ist, den Terrorismus auszumerzen - im Gegenteil: Seit Mitte 2015 eskaliert die Gewalt im Land.

...die Nato? Für die Verteidigungsallianz ist es enorm wichtig, dass die Türkei ein verlässlicher Bündnispartner bleibt - vor allem, weil über das Land an der Schnittstelle zwischen Europa, Asien und Nahost zahlreiche Anti-Terror-Einsätze laufen. Wenn ein Ja beim Referendum zu mehr politischer Stabilität führt, kann das der Nato nur nutzen - zumindest dann, wenn es nicht zu einer dauerhaften Abkehr von rechtsstaatlichen Prinzipien kommt. Letzteres könnte am Image der Nato kratzen.

...die Europäische Union? Für die EU birgt ein Sieg von Erdogan zumindest Risiken. Sollte sich die Türkei nach der Verfassungsänderung weiter von europäischen Standards und Normen entfernen, könnte sie sich gezwungen sehen, die EU-Betrittverhandlungen einseitig abzubrechen. Dies wiederum könnte die Türkei zum Anlass nehmen, die Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise einzuschränken.

...für die deutsch-türkischen Beziehungen? Zumindest ist der Wahlkampf mit Nazi-Vergleichen vorerst vorbei. Die Beziehungen beider Länder würden sich aber trotzdem nicht verbessern. Von den deutschen Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind Erdogans Verfassungspläne weit entfernt. Das würde das Verhältnis dauerhaft eintrüben und die Zusammenarbeit weiter erschweren.

Das Verhältnis zur EU ist nach Erdogans europafeindlichen Wahlkampftiraden schwer beschädigt. Wie es repariert werden kann, ist bisher nicht zu erkennen, zumal Erdogan nun auch noch die Todesstrafe wieder einführen will – eines seiner Lieblingsthemen seit dem Putschversuch. Macht er damit Ernst, wäre die Türkei nicht nur ihren Status als EU-Beitrittskandidat los, sondern auch ihren Sitz im Europarat.

Erdogan mag das nicht kümmern. Aber für die türkische Wirtschaft ist die schrittweise Abwendung von Europa eine verhängnisvolle Entwicklung. Die EU ist für die Türkei nicht nur der wichtigste Handelspartner. Auch die meisten ausländischen Investitionen kommen von dort. Vor allem die europäische Perspektive und die Zollunion machten die Türkei in der Vergangenheit attraktiv für ausländische Investoren.

Diese Geschäftsgrundlage ist nun infrage gestellt. Viele türkische Wirtschaftsführer stehen Erdogans ungezügeltem Machtstreben und dem Präsidialsystem kritisch gegenüber. Sie hofften dennoch insgeheim auf ein Ja beim Verfassungsreferendum, weil sie sich davon politische Stabilität und Berechenbarkeit versprachen. Doch diese Erwartung könnte täuschen. Die Türkei bleibt im Krisenmodus.