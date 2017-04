EU reagiert mit Zurückhaltung

Die Proteste erreichen derweil ihren vorläufigen Höhepunkt. Statt Bratpfannen gehen Menschen nun mit Trillerpfeifen in Istanbul, Ankara und in anderen Städten auf die Straße und bilden spontane Demonstrationszüge. Vor der Zentrale der Obersten Wahlkommission versammeln sich einige Dutzend Bürger, um gegen die Zählpraktiken der Behörde zu demonstrieren. Polizisten vertreiben die Mengen. Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu will einen Sieg des „Ja“-Lagers beim Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei nicht hinnehmen. „Dieses Referendum hat eine Wahrheit ans Licht gebracht: Mindestens 50 Prozent dieses Volkes habe ‚Nein‘ gesagt“, sagte der Chef der kemalistischen CHP am Sonntagabend vor Journalisten in Ankara. Fakt ist: In 17 der 30 Großstädte in der Türkei haben die Bewohner mehrheitlich die Verfassungsänderungen abgelehnt.

Die EU reagiert mit Zurückhaltung. Man wolle angesichts mutmaßlicher Unstimmigkeiten die Einschätzung der Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) abwarten, erklären Außenbeauftrage Federica Mogherini und Erweiterungskommissar Johannes Hahn. Auch die Bundesregierung hält sich angesichts des knappen und umstrittenen Ergebnisses zunächst zurück. Außenminister Sigmar Gabriel rief zur Besonnenheit auf. „Wir sind gut beraten, jetzt kühlen Kopf zu bewahren und besonnen vorzugehen.“

Im weiteren Verlauf des Abends wird es in den Straßen der Großstädte wieder ruhiger. Regen setzt ein, der große Taksimplatz im Zentrum der Stadt ist schnell wie leergefegt. Das Blaulicht eines Polizeifahrzeugs lässt eine Statue in der Mitte des Platzes in kurzen Abständen aufleuchten. Ansonsten legt sich dämpfender Regen über den Asphalt.

Der Protest setzt sich dafür digital fort. Die Kurzvideos über mutmaßliche Wahlfälschungen werden tausende Male geteilt, die Diskussionen in türkischen Wahl-Talkshows werden hitziger. Eine Gruppe dürfte sich klammheimlich freuen: Spekulanten. Die türkische Lira legt nämlich kurz nach Bekanntgabe der offiziellen Hochrechnungen gegenüber dem US-Dollar um 2,4 Prozent zu. Tim Ash, Analyst bei Bluebay Asset Management in London, glaubt bereits am späten Sonntagabend, die türkischen Märkte würden jetzt „eine Rallye hinlegen“.