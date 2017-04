Gewerkschaften werben für „Nein“

In der Tat könnten die Prognosen knapper kaum sein. Von 17 Umfragen, die seit Anfang März in Auftrag gegeben worden sind, sehen sieben ein ‚Ja‘, während zehn Institute ein ‚Nein‘ prognostizieren. Dafür gibt es einige Gründe. Die Regierungspartei AKP und die ultranationale MHP, deren Parteichefs die Änderungsanträge fordern, kamen bei der letzten Parlamentswahl noch auf über 60 Prozent der zu vergebenden Sitze. Jetzt müssen sie aber um die Mehrheit fürchten. Von den AKP-Wählern, zu denen viele Kurden und auch Mittelständler aus dem anatolischen Unternehmertum zählen, sind ebenso einige abgesprungen wie einige Gemäßigte von der MHP, die Staatschef Erdogan nicht zu viel Macht zusprechen möchten.

Auch an anderen Orten suchen sich Unterstützer beider Lager oft dieselben Orte aus, um für ihre Anliegen zu werben. Im Stadtteil Kadiköy auf der asiatischen Seite Istanbuls hat die Kurdenpartei HDP zum Beispiel eine Fotowand aufgestellt, auf der Gegner des angestrebten Präsidialsystems social-media-gerecht ihrer politischen Position Ausdruck verleihen dürfen.

Zu den Unterstützern der Nein-Kampagne zählen auch Gewerkschaften, die in der Istanbuler Einkaufsmeile Istiklal lauthals für ein Nein bei dem anstehenden Referendum werben. Eine Frau hält Wahlflyer in der Hand und läuft hektisch durch die Menge Passanten, die am Samstag über die Fußgängerzone flaniert. „Hayir! Hayir! Hayir!“, schreit sie in alle Richtungen, sie ist trotz des ständigen Lärms auf der Istiklal auch aus mehreren Metern deutlich zu hören. Auf die Frage, ob sie keine Angst hat, so offen gegen die Verfassungsänderung zu werben, sagt sie: „Gefährlicher wäre es, wenn ich nichts tue und die Verfassungsänderung durchgeht.“

Selbst die regierungsnahe türkische Tageszeitung Sabah beschreibt in einem Artikel ähnliche Szenen, dass in Istanbul und an anderen Orten für Ja und Nein geworben werden darf. In den meisten Staaten der Welt ist das eine Selbstverständlichkeit – nicht in der Türkei. Weit über 100 Journalisten sitzen derzeit im Gefängnis, viele von ihnen ohne Anklage in Untersuchungshaft. Die beiden Ko-Vorsitzenden der prokurdischen Partei HDP verbüßen eine fünfmonatige und eine einjährige Haftstrafe. Das Prinzip, das durch solche Aktionen stets durchschimmerte: Wer der Regierung vor dem wichtigen Referendum gefährlich wurde, kam vorläufig hinter Gittern.

Und so verläuft der Wahlkampf nur scheinbar fair. Der Chef der OSZE-Wahlbeobachter, Michael Link, sagte der „Augsburger Allgemeinen“: „In der Tat haben wir eine klare Benachteiligung jener Medien beobachtet, die zur Nein-Seite gehören. Zeitungen, Sender und Internetportale, die Erdogans Partei oder der Regierung nahestehen, werden bevorzugt, bekommen deutlich mehr Sendezeit. Außerdem haben die Anhänger der Nein-Kampagne oft große Schwierigkeiten, ihre Veranstaltungen regulär abzuhalten.“

Staatschef Erdogan kümmert das nicht. An die Adresse der OSZE sagte er am Freitag: „Kenne erst einmal Deine Grenzen.“