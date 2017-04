Hochrechnungen relativieren erste Meldungen

Allein, etwa eine halbe Stunde, nachdem die letzten Wahllokale im Westen des Landes geschlossen worden waren, vermeldete die staatliche Nachrichtenagentur das erste „inoffizielle Ergebnis“: fast zwei Drittel Zuspruch zur neuen Verfassung, bei 24 Prozent Anteil ausgezählter Stimmen. Türkische Medien und Internetnutzer sprangen sofort auf diese Nachricht und verbreiteten sie, ehe sie von offizieller Stelle bestätigt oder dementiert werden konnte.

Auch im Fernsehen erschienen so bereits am frühen Abend die ersten Landkarten, in denen die 81 Provinzen des Landes in rot beziehungsweise gelb getaucht worden waren – rot für „Ja“, gelb für „Nein“. Zu diesem Zeitpunkt sind erstaunlich viele Regionen gelb eingefärbt, vor allem Großstädte.

Um 18 Uhr Ortszeit meldete sich zum ersten Mal Sadi Güven. Der Chef der Obersten Wahlkommission hatte eine unangenehme Aufgabe: Er musste einräumen, dass in manchen Wahllokalen lediglich Stempel mit einem „Ja“-Abdruck vorgelegen hätten. Wähler hätten, „wenn auch nur teilweise“, mit diesen „Ja“-Stempeln abgestimmt, selbst wenn sie für „Nein“ stimmen wollten, sagte Güven. Aber er wirkte nicht nervös, im Gegenteil. Die Wahlkommission habe entschieden, dass auch diese Stimmzettel als gültig gezählt werden, erklärte er.

Etwa zum selben Zeitpunkt kursieren erste Videos in sozialen Netzwerken aus den Wahllokalen. In einer der wackligen Handyaufnahmen sieht man einen Mann, der mehrere leere Wahlzettel vor sich auf einen Tisch legt. Anschließend nimmt er sich einen Wahlstempel und markiert je einen Abdruck auf der „Ja“-Seite der Wahlzettel. Anschließend legt er sie in einen Umschlag und verschließt diesen. Wahlbetrug?

Die folgenden Hochrechnungen relativieren das deutliche Ergebnis vom Anfang der Auszählungen. Die Befürworter des Referendums liegen mit 52,8 Prozent vorne, bei 73 Prozent ausgezählter Stimmen. Die genannten Stimmanteile werden als „provisorisch“ markiert. Die Wahlbeteiligung soll bei 86 Prozent liegen – ein vergleichsweise hoher Wert.