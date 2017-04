Türkischer Ministerpräsident schafft Fakten

Die Wahlkommission äußert sich gegen 20:25 Uhr Ortszeit zum ersten Mal auf offiziellem Wege zu den ersten Auszählungsergebnissen. Der Vertreter der pro-kurdischen HDP in der Wahlkommission, Attila Firat, sagte am Sonntagabend, nach Auszählung von 78,59 Prozent der Stimmen liege die Zustimmung zu Erdogans Präsidialsystem bei 52,74 Prozent. Gegen das Präsidialsystem hätten bislang 47,26 Prozent gestimmt. Die Wahlbeteiligung habe im Inland auf Basis der bislang ausgezählten Stimmen bei 86,92 Prozent gelegen. Binnen kurzer Zeit sinkt der Zustimmungswert auf 51,3 Prozent.

Trotzdem wechseln einige Regionen auf der Wahl-Landkarte ihre Farbe; obwohl die gesamte Zustimmung sinkt, stimmen mehr Regionen für eine Verfassungsänderung. Auf der Kurznachrichtenplattform verbreiten sich zwei Kernsätze, die an viele Nachrichten gehängt werden; sogenannte Hashtags. Befürworter schreiben „Die Nation ist der Sieger“, Gegner wiederum „‘Nein‘ ist noch nicht am Ende“.

Inhalte der Verfassungsreform in der Türkei Regieren per Dekret Der Präsident hat das Recht, per Dekret zu regieren.

Ausnahmezustand Der Präsident kann den Ausnahmezustand mit der damit verbundenen Einschränkung der Bürgerrechte beschließen.

Neuwahlen Der Präsident kann das Parlament auflösen und Neuwahlen anordnen.

Veto Der Präsident kann gegen Gesetzesvorhaben sein Veto einlegen.

Minister Der Präsident ernennt Minister und kann sie entlassen.

Stellvertreter des Präsidenten Der Präsident ernennt seine zwei Stellvertreter und kann sie entlassen.

Regierungsmitarbeiter Der Präsident ernennt hochrangige Regierungsmitarbeiter und kann sie entlassen.

Haushalt Der Präsident bestimmt den Staatshaushalt.

Verfassungsrichter Der Präsident hat ein erhebliches Mitspracherecht bei der Wahl der Verfassungsrichter.

Amtszeit des Präsidenten Die Amtszeit des Präsidenten ist auf zwei Legislaturperioden von je fünf Jahren begrenzt. Im Fall von vorgezogenen Neuwahlen ist eine Legislaturperiode von fünf Jahren vorgesehen – auch wenn der Präsident zuvor die maximale Amtszeit von zehn Jahren fast ausgeschöpft hat.

Amtsenthebungsverfahren Ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten ist nur mit den Stimmen von mindestens 400 der 600 Abgeordneten möglich.

Armee Der Präsident ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Parteivorsitzender Der Präsident kann im Gegensatz zur derzeitigen Verfassung auch Vorsitzender einer Partei sein.

Parlament Das Parlament kann weder Minister entlassen noch eine Vertrauensfrage stellen. Anfragen zur Regierungsarbeit sind an den Präsidenten zu stellen.

Die Parteispitzen der Befürworter des Referendums werden nervös. Aus Regierungskreisen erfährt das Handelsblatt, die „Stimmung war schon mal besser“. Der Chef der rechtsnationalen MHP, Devlet Bahceli, nennt den Ausgang des Referendums „einen nicht zu leugnenden Erfolg“. Und auch Staatschef Recep Tayyip Erdogan sprach trotz des knappen vorläufigen Ergebnisses beim Referendum von einem „Sieg“ des „Ja“-Lagers. Erdogan gratuliert eilig Ministerpräsident Binali Yildirim zum Erfolg, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet. Der CHP-Abgeordnete Baris Yarkadas sagte der dpa: „Das Ergebnis ist noch nicht klar.“ Der Abgeordnete Sezgin Tanrikulu von größten Oppositionspartei CHP sagte der Deutschen Presse-Agentur, das „Nein“-Lager könne das Referendum noch gewinnen. Auch die pro-kurdische HDP will das Ergebnis anfechten.

Kurz darauf schafft Binali Yildirim Fakten. Der türkische Ministerpräsident steht auf dem Balkon der AKP-Parteizentrale in Ankara und erklärt das Ja-Lager zum Sieger der Volksabstimmung. Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt kurz darauf, rund 25 Millionen Türken hätten bei dem Referendum mit „Ja“ gestimmt, Damit lägen die Befürworter um 1,3 Millionen Stimmen vor den „Nein“-Sagern. Nun wolle er die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei auf die Tagesordnung setzen. Das werde seine „erste Aufgabe“ sein, kündigt Erdogan am Sonntagabend in Istanbul vor begeisterten Anhängern an.